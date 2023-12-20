大年初二高雄內門呷辦桌 席開400桌、每桌只要7600元
初二要上哪團聚？「總舖師的故鄉」內門「初二回娘家」辦桌活動已辦理數年，更是高雄內門新春時節的重要盛事，113年度「初二歡喜回娘家，祥龍如意呷辦桌」即將於2月11日在內門區南海紫竹寺上菜，今年度共邀請5名在地總鋪師共開宴席，預計席開400桌，每桌7600元，附贈內門區農會精緻農產組合禮及摸彩劵一張，報名期限自即日起至113年1月23日或額滿為止。
記者鄭婷襄／高雄報導
高雄市政府指出，內門區因地處高雄市旗美區西北側，主產龍眼、鳳梨、荔枝、芭樂、芭蕉、火鶴花及養蜂產業等，畜牧業、養豬、養雞產業更是發達，且因寺廟遶境活動盛行，故而自宋江陣延伸興盛的外燴辦桌文化，在地的外燴廚師已超過50人，可謂為「台灣總舖師的故鄉」。
為推廣內門地區在地農畜產品，內門區農會再度辦理辦桌活動，將放山雞、封肉、筍干等地方新鮮食材，經由總鋪師大廚的巧手運化，結合遠近馳名的內門辦桌文化，將食材搖身一變成一道道垂涎欲滴的桌上佳餚，讓返郷兒女一嚐內門總鋪師巧手幻化的美食饗宴；報名期限自即日起至113年1月23日或額滿為止，年年均早早就搶購一空，今年勢必延續訂購熱潮，數量有限，訂購專線:07-6672161、07-6673737。