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戴立忍鍾愛桂綸鎂18年！《明天》當爸爸了　兒子驚爆遭校園霸凌

▲戴立忍（前排）鍾愛桂綸鎂18年，在新電影《明天比昨天長久》中當起單親爸爸，兒子還遭遇校園霸凌。（圖／飛望影像）
▲戴立忍（前排）鍾愛桂綸鎂18年，在新電影《明天比昨天長久》中當起單親爸爸，兒子還遭遇校園霸凌。（圖／飛望影像）

記者黃雅琪／綜合報導

新加坡新銳導演姚志衞首部劇情長片《明天比昨天長久》，今（20）日釋出正式預告，演技派金獎男星戴立忍飾演藍領階層「單親父親」，預告一幕他衝去學校帶回遭霸凌的兒子，卻慘被屁孩混混們一腳踹倒，道盡這對父子宛如困獸之鬥的處境。戴立忍與女友桂綸鎂愛情長跑18年，兩人還沒結婚，這回戴立忍在片中搶先當爸體驗人生，也成為本片一大亮點。

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▲戴立忍在《明天比昨天長久》飾演消毒除蟲工人。（圖／飛望影像）
▲戴立忍在《明天比昨天長久》飾演消毒除蟲工人。（圖／飛望影像）
戴立忍與素人演員陳嘉良飾演關係緊繃、缺乏溝通的父子，戴立忍是遠從台灣到新加坡謀生的消毒工人，惡劣的環境和職業傷害侵襲著他的身體，在稠密的工業城市，一切都令人倍感窒息；陳嘉良飾演在校飽受同儕霸凌的兒子小明，兩個互相陪伴卻又孤獨迷惘的靈魂，渴望尋找出路、探尋存在的意義。

聊起創作靈感，姚志衞表示很多想法源於自己的成長經驗，像是小時候給奶奶照顧，後來奶奶過世、爸爸生病等。至於小明在男校被霸凌的部分，是放入身邊朋友的經歷，同時融入自己青少年時的憂傷跟孤獨，他說道：「寫劇本時，常跟隨直覺走。」最終完成這部如夢似幻的長片作品。

戴立忍片中台詞不多，幾乎靠眼神與沒有電影演出經驗的陳嘉良對戲，因導演和陳嘉良在開拍前好幾個月便開始排練，戴立忍說：「我加入後並未覺察嘉良是素人演員，他在整部片中表現相當出色且稱職。」

▲《明天比昨天長久》啟用新人演員陳嘉良（右）主演。（圖／飛望影像）
▲《明天比昨天長久》啟用新人演員陳嘉良（右）主演。（圖／飛望影像）
導演姚志衞則表示：「思考選角時，第一個想到就是戴立忍，我看過很多台灣電影，認為他是感情很強烈的演員，他就是我的首選。」在電影籌備期，正巧是疫情期間，導演透過視訊跟戴立忍聊人生、聊想法，一拍即合談定合作，他讚戴立忍的演技與敬業態度：「我喊action前，他就已經進入角色！」

開拍前，戴立忍特地到新加坡工廠，學習如何操作煙霧除蟲設備、艱苦維生；但卻也在面對霸凌兒子的青少年們，遭對方從背後踹倒在地，化身外表偽裝強悍實則脆弱的父親形象。講到被踹的橋段，他笑說：「那個鏡頭我們重來了五、六次，導演最終成片選用的，可能不是被踹得最狠的那一次。」好在年少時大量運動打下良好肢體基礎。《明天比昨天長久》預計2024年1月19日在台上映。

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