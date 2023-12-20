戴立忍鍾愛桂綸鎂18年！《明天》當爸爸了　兒子驚爆遭校園霸凌

我是廣告 請繼續往下閱讀
聊起創作靈感，姚志衞表示很多想法源於自己的成長經驗，像是小時候給奶奶照顧，後來奶奶過世、爸爸生病等。至於小明在男校被霸凌的部分，是放入身邊朋友的經歷，同時融入自己青少年時的憂傷跟孤獨，他說道：「寫劇本時，常跟隨直覺走。」最終完成這部如夢似幻的長片作品。
戴立忍片中台詞不多，幾乎靠眼神與沒有電影演出經驗的陳嘉良對戲，因導演和陳嘉良在開拍前好幾個月便開始排練，戴立忍說：「我加入後並未覺察嘉良是素人演員，他在整部片中表現相當出色且稱職。」
導演姚志衞則表示：「思考選角時，第一個想到就是戴立忍，我看過很多台灣電影，認為他是感情很強烈的演員，他就是我的首選。」在電影籌備期，正巧是疫情期間，導演透過視訊跟戴立忍聊人生、聊想法，一拍即合談定合作，他讚戴立忍的演技與敬業態度：「我喊action前，他就已經進入角色！」
開拍前，戴立忍特地到新加坡工廠，學習如何操作煙霧除蟲設備、艱苦維生；但卻也在面對霸凌兒子的青少年們，遭對方從背後踹倒在地，化身外表偽裝強悍實則脆弱的父親形象。講到被踹的橋段，他笑說：「那個鏡頭我們重來了五、六次，導演最終成片選用的，可能不是被踹得最狠的那一次。」好在年少時大量運動打下良好肢體基礎。《明天比昨天長久》預計2024年1月19日在台上映。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁