NBA／勇士132:126取得3連勝！Curry砍33分　浪花兄弟久違同場爆發

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次節勇士一度打出15:4的攻勢反超比分。半場打完勇士以62:65落後，Klay Thompson和Kuminga都有13分進帳，替補中鋒D.Saric三分球3投3中、攻下11分。
易籃再戰後，塞爾提克加快進攻節奏，利用勇士投籃不進時進行轉換，重新將比分拉開到雙位數，並且Curry在這一節領到個人第4次犯規，這一段期間主場軍是靠著Klay Thompsn在場上領導球隊，才不至於被對手完全拉開，三節打完他們以86:97落後。
末節，Stephen Curry的三分球和Andrew Wiggins的上籃反擊，讓勇士追到差6分。之後比賽進入到白熱化階段，Curry先是製造了對手一次進攻犯規，隨後命中一記大號三分球，接著Thompson也跟著開火，勇士追成118:118平手。
之後雙方各自在外線對轟，Derrick White和Curry各自命中一顆三分球，雙方維持平手。塞爾提克在一個回合中不斷靠著進攻籃板獲得機會，但始終未能投進，勇士隨後進攻，Curry也錯失一次好機會，球出界仍是勇士的球。
可惜之後一波進攻勇士的回合被破壞掉，塞爾提克這邊Jayson Tatum嘗試絕殺，但也被J.Kuminga的出色防守給擋下，雙方進入延長賽。
延長賽中，雙方各自的前2次出手皆錯失，勇士靠Kuminga的抄截快攻先馳得點，之後又完成一次成功的團隊傳導、造成籃下機會，取得4分領先。讀秒時刻，Curry在38.9秒時切入打進2分，逼使塞爾提克喊出暫停。
塞爾提克暫停回來之後，Al Horford投進三分球，但回過頭Curry也回敬三分球，時間只剩下10.6秒，他興奮地比出「Night Night」手勢，之後也透過罰球，幫助球隊鎖定勝利。
Curry今晚21投11中，命中6顆三分球，得到33分；Thompson命中6記三分球，攻下24分；Kuminga得到17分7籃板。塞爾提克方面，Derrick White斬獲30分，Jaylen Brown得到28分。Tatum這一場17投5中，僅有15分，成為客隊被逆轉的主因。