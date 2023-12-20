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被爆賴清德老家登記在兒子名下！藍委批「雙標」：說謊還想情勒

▲民進黨總統候選人賴清德老家違建爭議持續延燒。（圖／賴競辦提供）
▲民進黨總統候選人賴清德老家違建爭議持續延燒。（圖／賴競辦提供）

記者林怡昕／台北報導

民進黨總統候選人賴清德老家違建爭議持續延燒。對此，國民黨立委賴士葆指出，過去賴清德說那是親戚的房子，真相是賴清德旅美兒子的房屋，質疑「如果是親戚的房子需要耗費民脂民膏維安嗎」，更直批賴清德最大的問題是說謊還想操弄情緒勒索，用哭來欺騙玩弄台灣人善良的感情。

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賴士葆說，Google earth 就能發現「賴皮寮」民國95年空拍衛星都還沒有增建的違建、花園、小木屋，民國99年就有了小花園和後面小木屋，這根本就是新違建，賴清德最大的問題是說謊還想操弄情緒勒索，用哭來欺騙玩弄台灣人善良的感情。

賴士葆認為，老家的違建推疊了太多的謊言，過去說那是親戚的房子，如今被拍到動用憲兵站崗還打掃清理，如果是親戚的房子需要耗費民脂民膏維安嗎？真相是賴清德旅美兒子的房屋，為了撇清關係把兒子說成親戚，心態可議，過去他口中所謂的破工寮，結果是花木扶疏的新蓋透天別墅，建物未登記，沒有繳稅紀錄，是道地的違建，只是非優先拆除的列管違建，當別的政治人物都拆了，唯有賴清德還負隅頑抗。

賴士葆指出，賴清德萬里老家違建拒拆的議題已經紛擾了幾個月，愈燒愈旺，連新加坡的《聯合早報》都針對此事批評他處理自家違建的雙重標準，賴清德只要想通拆了，這頁就翻篇了，只是他卯起來與網友站在對立面，這個議題會繼續浪費媒體版面。網友把GOOGLE街景改成「賴皮寮」，不久就被下架，這樣逼得網友再另闢戰場，「賴皮寮公園」、「賴皮寮道路」，同樣很快的被下架，他的副總統官邸又被網友改成「中華民國副總統賴皮寮官邸」，顯然這事沒完沒了。

賴士葆直言，仗勢位高權重，集謊言、違建、雙標元素的萬里老宅，與鄉民對抗自家違建的不公不義，賴清德最沒有資格談居住正義。

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