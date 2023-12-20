被爆賴清德老家登記在兒子名下！藍委批「雙標」：說謊還想情勒

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賴士葆認為，老家的違建推疊了太多的謊言，過去說那是親戚的房子，如今被拍到動用憲兵站崗還打掃清理，如果是親戚的房子需要耗費民脂民膏維安嗎？真相是賴清德旅美兒子的房屋，為了撇清關係把兒子說成親戚，心態可議，過去他口中所謂的破工寮，結果是花木扶疏的新蓋透天別墅，建物未登記，沒有繳稅紀錄，是道地的違建，只是非優先拆除的列管違建，當別的政治人物都拆了，唯有賴清德還負隅頑抗。
賴士葆指出，賴清德萬里老家違建拒拆的議題已經紛擾了幾個月，愈燒愈旺，連新加坡的《聯合早報》都針對此事批評他處理自家違建的雙重標準，賴清德只要想通拆了，這頁就翻篇了，只是他卯起來與網友站在對立面，這個議題會繼續浪費媒體版面。網友把GOOGLE街景改成「賴皮寮」，不久就被下架，這樣逼得網友再另闢戰場，「賴皮寮公園」、「賴皮寮道路」，同樣很快的被下架，他的副總統官邸又被網友改成「中華民國副總統賴皮寮官邸」，顯然這事沒完沒了。
賴士葆直言，仗勢位高權重，集謊言、違建、雙標元素的萬里老宅，與鄉民對抗自家違建的不公不義，賴清德最沒有資格談居住正義。
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