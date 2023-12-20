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影／戴資穎神奇反拍讓馬琳望球興嘆！羽球年終賽美技入選最佳好球

▲戴資穎在BWF年終總決賽奪冠，以神奇反拍入選最佳好球。（圖／戴資穎臉書）
▲戴資穎在BWF年終總決賽奪冠，以神奇反拍入選最佳好球。（圖／戴資穎臉書）

記者吳政紘/綜合報導

羽球台灣一姐戴資穎在2023世界羽球年終賽擊敗前球后馬琳(Carolina Marin)，以12：21、21：14、21：18上演精彩逆轉秀獲勝，不只拿下20萬美元（約新台幣630萬元）獎金，同時進帳1萬2000分的世界排名積分。世界羽球聯盟（BWF）也公佈年終賽反手拍最佳好球，小戴在決賽反手表現也入選，讓馬琳只能望球興嘆，轉播人員也忍不住驚嘆「這球打得太漂亮了，真的是好球。」

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戴資穎在BWF年終總決賽拿下第4冠，成為15年來第一位達此壯舉的女單球員，同時收下冠軍12000分的積分，積分來到91936分，依舊是世界第4，

戴資穎本屆羽球年終賽的經歷可說是峰迴路轉，先是在小組賽一度陷入淘汰邊緣，靠著印尼選手東宗取勝，才驚險闖進四強。四強再次對陣安洗瑩，小戴克服9分落後，化解4個賽末點，以19：21、21：15、22：20逆轉擊敗安洗瑩，上演生涯至今最具代表性的一場逆轉秀。

冠軍戰戴資穎對上西班牙名將馬琳，雙方經過73分鐘的激戰，小戴「讓一追二」，靠著一波6:0攻勢鎖定勝局，最終以12:21、21:14、21:18取勝，拿下在賽會的第4冠。

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