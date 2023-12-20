毛經濟夯！樹德家商設「寵物經營科」享三年免學雜費優待
近年「毛小孩」經濟產值上看600億，寵物行業類別人力需求大增，為了迎合這一蓬勃發展的市場，高雄樹德家商在今年新設立了「寵物經營科」，斥資數百萬設立專業教室，以滿足學生不同的學習需求，將於113學年度開設實用技能學程正式招生，學生享有三年免學雜費的優待。
記者陳美嘉／高雄報導
樹德家商校長陳清美表示，在推動職業教育試探過程中，國中端師長及學生對寵物科極感興趣，綜觀評估寵物產業的宏觀性和發展性，因而設立寵物經營科符合業界產業鏈的專業需求。今（20）日與領導產業之KCT財團法人台灣畜犬協會簽訂策略聯盟與產學合作，並舉行專業教室揭牌儀式。
根據農委會寵物登記管理資訊網站的統計，2023年台灣的狗和貓登記數量已經超越了全台15歲以下孩童的人口數，顯示出台灣人民對於寵物的熱愛和需求。促使相關的寵物美容、旅遊、照護託管等領域的發展潛力不斷增長，已成為高達新台幣600億元的新興市場。
樹德家商「寵物經營科」課程豐富多元，包含水族養殖、寵物飼養管理、寵物保健與照護、寵物美容等等，另外還有寵物經營與實習、門市服務、寵物攝影與製作及寵物時尚設計等等，不僅與多家大型寵物廠商合作，尤其在KCT台灣畜犬協會協助下，聘請業界經驗豐富的老師授課，輔導各類相關寵物丙級及寵物經營相關證照，甚至提供學生到寵物門市實習的機會，加強學生產學鏈結的相關技能與知識。
特別的是，因應寵物電商崛起，搭配近年來熱門的網路自媒體行銷，除了傳統技能外，課程包括網頁和影片製作，並傳授Youtube、IG、FB及抖音等社交媒體的行銷密技，推薦學生在萌寵領域建立個人品牌形象。