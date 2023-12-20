2023年10大懷孕生子藝人！ KID成曬娃魔人　44歲葉家妤晉升3寶媽

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KID（林柏昇）去年和圈外人「東區妹仔」Rita結婚，兩人婚後直接選擇試管嬰兒的方式，去年7月KID公開老婆懷孕喜訊，今年1月兒子「木木」出生，KID升格當新手爸爸，時常曬出育兒文，洋溢滿滿父愛，他還替兒子開設IG粉專至今已超過10萬人追蹤。
2.Sandy生下兒子「小初一」 護兒從未曝光正臉
綜藝大哥吳宗憲的愛女Sandy（吳姍儒）去年1月和交往多年的設計師男友王先生結婚，同年9月宣布已懷孕5個月。今年3月Sandy順利產下兒子「小初一」，產後也重回《小明星大跟班》的主持棒賺奶粉錢，成為媽媽後時常在社群上分享育兒日常，不過至今沒公開兒子正臉樣貌。
3.許維恩41歲高齡產女 寶寶遺傳父母好基因
演員王家梁2021年5月向許維恩求婚成功，41歲的許維恩今年1月成功懷孕，6月順利生下女兒「忒忒」，她時常在YouTube頻道拍攝育兒日常，她透露女兒跟王家梁長得非常相像，有遺傳到爸媽的好基因。
4.卓君澤熬30小時吃全餐 兒子出生威廉同落淚
從《模范棒棒堂》出道的威廉，2021年娶回美女體育主播卓君澤，婚後夫妻倆努力做人，今年5月他宣布老婆懷孕喜訊，兒子取名為「百香果」。10月12日卓君澤入院待產將近30個小時，吃了全餐，最後醫生建議剖腹，才把調皮的兒子百香果給生出來，當下夫妻倆聽到兒子的哭聲，都感動得哭出來。
5.周興哲娶回美女主播趙岱新 28歲當新手爸爸
情歌王子周興哲與主播趙岱新2022年結婚，今年3月他宣布老婆懷孕的好消息，8月13日周興哲曬出女兒來報到的照片，還寫下給女兒的一封信，「妳是發生在我們身上最美妙的事，我們全心全意愛妳，寶貝女兒。我喜歡每天早上唱歌給妳聽，媽媽喜歡盯著妳看，我們向妳的每一個舉動投降，並記住和妳的每個感動。妳現在很常哭，但我們喜歡聽妳的聲音，所以請繼續哭泣，也保持微笑，我們會全程陪伴著妳，愛妳的爸媽」。
6.Selina離婚遇真愛 與小7歲男友孕育兒子「小腰果」
42歲歌手Selina與律師張承中曾有過一段婚姻，2022年她認愛小7歲的圈外男友小徐，今年3月Selina驚喜宣布自己懷孕喜訊，分享兒子的小名叫做「小腰果」。9月7日Selina在社群上宣布小腰果來了，「看著你的小手，輕輕比著OK，好像針孔與瘀青，是你勇敢的戰績！牽著你的小手，圈起無限大的愛生命真的很奇妙」，不過Selina與男友至今未證實是否已登記結婚。
7.楊祐寧二度當爸 笑喊女兒不像他
藝人楊祐寧年初宣布妻子Melinda懷上第二胎的喜訊，7月他首度曝光二女兒Kya的正臉照，透露她已於幾天前來地球報到，自己升格為二寶爸。楊祐寧寫下：「Hello Kya .第一天像姐姐，第二天像阿公，第三天像阿罵，每天都在變，我不知道哪天會輪到我。」
8.李千娜甜嫁黃尚禾 隔月宣布懷第三胎
從《超級星光大道》出身的李千娜，19歲時有過一段婚姻，育有一對兒女。她因戲與男星黃尚禾結緣，去年3月雙方公開認愛，今年10月兩人宣布結婚，才隔1個月，李千娜緊接著宣布已懷孕4個月，透露肚子裡的寶寶是男孩，受到眾人祝福。
9.44歲葉家妤意外懷孕 3個孩子全是女兒
44歲本土劇女星葉家妤和演員陳宇風結婚12年，育有2個女兒。今年5月葉家妤無預警宣布懷上第三胎，她得知懷孕當下相當驚訝，因為並非預期之內的事。上個月11日葉家妤熬了18個小時生下女兒，而第三胎也是女兒，葉家妤坦言有點遺憾，但後來覺得寶寶健康就好。
10.孫可芳與劉冠廷終結愛情長跑 明年迎兒子「小太陽」
演員孫可芳與劉冠廷愛情長跑15年，劉冠廷在8月宣布求婚成功，10月孫可芳在社群上宣布懷孕3個月的好消息，兒子取名為「小太陽」。孫可芳透露7月曾因生理痛痛到昏倒，以為狀況不樂觀，沒想到8月突然斷斷續續出血，在劉冠廷機警察覺的狀況下，「原以為的生病變成兩條線的大驚喜，寶寶沒讓我們等，非常順利地來報到了！」
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