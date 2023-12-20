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好市多「1福利」提前開跑！聖誕節加菜金有了　會員狂讚：超貼心

▲美式賣場好市多Costco在台灣會員多達400萬人，而今年8月時，好市多改與台北富邦合作發行聯名卡，卡友數量也多達150萬人。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲美式賣場好市多Costco在台灣會員多達400萬人，而今年8月時，好市多改與台北富邦合作發行聯名卡，卡友數量也多達150萬人。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者潘毅／綜合報導

美式賣場好市多Costco在台灣會員總數多達400萬人，今年8月時，好市多改與台北富邦合作發行聯名卡，卡友數量也高達150萬人，消費後獲得的「多利金」，使用期間也改為每年1至2月，但近期好市多官方突然宣布，這項福利將提前開跑，從今年12月19日起就可使用，直接讓聖誕節加菜金有了著落，也讓許多會員狂讚貼心。

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《台灣好市多》官方粉專昨（19）日發文指出：「即日起至2024年2月29日止，富邦聯名卡好多金開放店內消費折抵，快把握折抵期間，到賣場使用好多金購買聖誕節及跨年派對的裝飾及美食吧」。

▲《台灣好市多》官方粉專昨（19）日指出，即日起至2024年2月29日止，富邦聯名卡好多金開放店內消費折抵。（圖／取自好市多官方臉書）
▲《台灣好市多》官方粉專昨（19）日指出，即日起至2024年2月29日止，富邦聯名卡好多金開放店內消費折抵。（圖／取自好市多官方臉書）
消息曝光後，不少會員立刻上富邦APP查看，發現「多利金」本來依照規定是明年1月1日才可以折抵使用，但好市多官方將開放折抵時間提前到12月19日，聖誕節、跨年、農曆春節都能使用，這個甜蜜的時間點也讓大批卡友狂讚：「在年節時使用真的是很貼心」、「年尾消費真的很高，多這一筆不無小補」。

事實上，過去好多金與國泰世華合作推出聯名卡時，「多利金」是每年8至9月能做折抵，而今年８月後改與富邦合作，好多金則改為每年的1~2月能做折抵，不過本次官方也提前讓會員使用，但也提醒「12月19至24日期間，賣場收銀員不主動提醒」，想要折抵顧客要主動開口。


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