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打造幸福城市　中市里民活動據點六都第一

▲中市活動據點高達486座，普及率高居六都第一(圖／民政局提供2023.12.20)
▲中市活動據點高達486座，普及率高居六都第一(圖／民政局提供2023.12.20)

記者柳榮俊/台中報導

台中市有29個行政區、625個里，市府重視地方鄰里發展，除布建206座里活動中心，還有18座集會所、14座長青會館及248座社區活動中心，中市活動據點高達486座，平均1.28里就有1座活動場所，普及率高居六都第一。民政局長吳世瑋表示，市長盧秀燕推動地方建設，上任後已落成啟用15座活動中心，更編列預算近10億元推動興建15座活動中心，還有規劃興建案4座，推動幅度為大台中歷任縣市首長之冠，大幅增進市民生活福祉。

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吳世瑋指出，早年活動中心主要提供地方民眾集會，辦理里內各項公共事務，隨著民眾各項活動需求增加，活動中心已不再侷限於集會使用，更成為里民運動休閒、選舉投票、地方會議、文化交流、避難收容及辦理社區關懷據點的重要處所，且在疫情期間並化身疫苗快打站，守護地區居民的生命安全與健康，發揮活動中心多元化功能，目前全市共有486座里民活動據點，相當於每1.28里就有1座活動中心，提供市民優質活動場域，打造友善宜居的幸福城市。


吳世瑋提到，市府滿足地方需求，除推動興建活動中心，每年也編列經費2,000多萬元辦理老舊活動中心耐震能力評估，委託專業機構為老舊活動中心進行健檢，並依評估結果續辦後續處理方式，維護民眾使用安全；另補助辦理小型工程修繕及設備費用，透過擴充改善活動中心內部各項設備，提供民眾更優質安全活動場所，並持續推展各項社區化福利服務，促進社區發展及凝聚居民向心力，提升活動中心使用率。


民政局表示，台中市總人口數已突破284萬人，為提供市民更優質的休憩、聚會及研習場域，市府持續檢討既有活動場域，鼓勵「產官學多方資源」進入社區，同時結合各類公共場館，使公共空間使用效益極大化，並在有限的資源與預算下，依「土地無償取得」及「多里聯合使用」興改建原則為前提，尋覓合適土地，藉此達到區域資源共享，提供優質生活環境，創造市民更大福祉。

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