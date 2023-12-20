打造幸福城市　中市里民活動據點六都第一

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吳世瑋指出，早年活動中心主要提供地方民眾集會，辦理里內各項公共事務，隨著民眾各項活動需求增加，活動中心已不再侷限於集會使用，更成為里民運動休閒、選舉投票、地方會議、文化交流、避難收容及辦理社區關懷據點的重要處所，且在疫情期間並化身疫苗快打站，守護地區居民的生命安全與健康，發揮活動中心多元化功能，目前全市共有486座里民活動據點，相當於每1.28里就有1座活動中心，提供市民優質活動場域，打造友善宜居的幸福城市。
吳世瑋提到，市府滿足地方需求，除推動興建活動中心，每年也編列經費2,000多萬元辦理老舊活動中心耐震能力評估，委託專業機構為老舊活動中心進行健檢，並依評估結果續辦後續處理方式，維護民眾使用安全；另補助辦理小型工程修繕及設備費用，透過擴充改善活動中心內部各項設備，提供民眾更優質安全活動場所，並持續推展各項社區化福利服務，促進社區發展及凝聚居民向心力，提升活動中心使用率。
民政局表示，台中市總人口數已突破284萬人，為提供市民更優質的休憩、聚會及研習場域，市府持續檢討既有活動場域，鼓勵「產官學多方資源」進入社區，同時結合各類公共場館，使公共空間使用效益極大化，並在有限的資源與預算下，依「土地無償取得」及「多里聯合使用」興改建原則為前提，尋覓合適土地，藉此達到區域資源共享，提供優質生活環境，創造市民更大福祉。