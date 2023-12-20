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德國媒體聯訪　吳釗燮強調美對台支持不因大選結果改變

▲外交部長吳釗燮。（圖／外交部提供）
▲外交部長吳釗燮。（圖／外交部提供）

記者邱新博／台北報導

外交部長吳釗燮11月28日接受德國8家主流媒體聯訪，針對中國對台軍事威脅、台灣對國際社會的重要性、台德關係等議題深入說明，相關報導已獲「法蘭克福廣訊報」（FAZ）、「每日鏡報」（Tagesspiegel）等媒體陸續刊登，普獲德國及中東歐德語國家各界人士重視；吳釗燮在專訪中強調，美國對台支持是跨黨派的，不會因大選結果而改變，此外，台灣對於中國利用資訊暫借選也有警覺，避免中國得逞。

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吳釗燮於聯訪中表示，中國對台軍事威脅與日俱增，然而根據我方分析，中國當前未有大舉攻台的具體準備，而是企圖採取「不戰而屈人之兵」策略，同時對台發動網路攻擊、假訊息、認知作戰等混和戰，擾亂民心、分裂社會並介入總統大選，意欲使人民放棄抵抗並自願成為中國的一部分。台灣人民對此手法已有警覺，政府也嚴加防範宣導，避免中國伎倆得逞。

吳釗燮強調，基於台灣在半導體供應鏈及全球航運樞紐的重要性，中國對台威脅也將影響其他國家的利益。且中國野心並不局限於台灣，更已在南海、東海、印度洋和太平洋進行擴張，台灣位處對抗威權主義的最前線，如果自我防衛失敗，其他國家也將因而受害。

吳釗燮表示，即使全球密切關注烏克蘭情勢，美國、歐洲、加拿大等國家對台灣的支持依然強勁，甚至不斷增長。無論是七大工業國集團（G7）峰會或歐盟（EU）峰會，台海和平穩定都是各國關切的議題。雖然中國曾試圖挑撥台灣與其他國家的關係，但並未奏效，中東歐、波羅的海等國仍然對台灣持開放態度。中國的擴張主義非但未使民主國家分裂，反而更加緊密團結。

吳釗燮也指出，美國對台支持是跨黨派的，不會因美國明（2024）年大選結果而有所改變。我國明年大選後的新政府也不會背離維持台海穩定的政策方針；我國刻正進行軍事改革，印太地區主要民主國家也持續加強軍備，相信能共同防止區域衝突的發生。

吳釗燮最後表示，台德共享民主自由價值，近來在全球民主陣營對抗專制政權的態勢下，歐盟國家已經意識到與中國貿易的風險，如果德國採取「去風險」（de-risking）政策，台灣也將間接受益。

吳釗燮並感謝德國政府對維持台海和平與穩定的支持，同時表示，近來台積電決定到德國德列斯登投資，台德經貿關係日益密切，雙方應進一步考慮更高層官方代表會晤，以討論攸關雙邊利益的議題。

上述德國8家媒體包括「法蘭克福廣訊報」、「南德日報」（Süddeutsche Zeitung）、「每日鏡報」、「世界報」（Welt）、「德國廣播電台」（Deutschlandfunk）、「西德廣播公司」（Westdeutscher Rundfunk）、「新奧斯納布魯克報」（Neue Osnabrücker Zeitung）及「論壇媒」（Table. Media）網路媒體，對德語地區輿論深具影響力。

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