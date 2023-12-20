德國媒體聯訪　吳釗燮強調美對台支持不因大選結果改變

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吳釗燮強調，基於台灣在半導體供應鏈及全球航運樞紐的重要性，中國對台威脅也將影響其他國家的利益。且中國野心並不局限於台灣，更已在南海、東海、印度洋和太平洋進行擴張，台灣位處對抗威權主義的最前線，如果自我防衛失敗，其他國家也將因而受害。
吳釗燮表示，即使全球密切關注烏克蘭情勢，美國、歐洲、加拿大等國家對台灣的支持依然強勁，甚至不斷增長。無論是七大工業國集團（G7）峰會或歐盟（EU）峰會，台海和平穩定都是各國關切的議題。雖然中國曾試圖挑撥台灣與其他國家的關係，但並未奏效，中東歐、波羅的海等國仍然對台灣持開放態度。中國的擴張主義非但未使民主國家分裂，反而更加緊密團結。
吳釗燮也指出，美國對台支持是跨黨派的，不會因美國明（2024）年大選結果而有所改變。我國明年大選後的新政府也不會背離維持台海穩定的政策方針；我國刻正進行軍事改革，印太地區主要民主國家也持續加強軍備，相信能共同防止區域衝突的發生。
吳釗燮最後表示，台德共享民主自由價值，近來在全球民主陣營對抗專制政權的態勢下，歐盟國家已經意識到與中國貿易的風險，如果德國採取「去風險」（de-risking）政策，台灣也將間接受益。
吳釗燮並感謝德國政府對維持台海和平與穩定的支持，同時表示，近來台積電決定到德國德列斯登投資，台德經貿關係日益密切，雙方應進一步考慮更高層官方代表會晤，以討論攸關雙邊利益的議題。
上述德國8家媒體包括「法蘭克福廣訊報」、「南德日報」（Süddeutsche Zeitung）、「每日鏡報」、「世界報」（Welt）、「德國廣播電台」（Deutschlandfunk）、「西德廣播公司」（Westdeutscher Rundfunk）、「新奧斯納布魯克報」（Neue Osnabrücker Zeitung）及「論壇媒」（Table. Media）網路媒體，對德語地區輿論深具影響力。