影／Jordan Poole被自己汗水滑倒　球迷：試著同情但還是笑出來　

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昨日面對國王的比賽，Jordan Poole表現亮眼，單場投進平生涯紀錄的8顆三分球，但賽後最受到討論的並不是他的表現。
該場比賽第三節，Poole在一記三分出手後，試圖製造對手犯規，雖然摔到、但並未吸引到裁判的哨聲，過了5秒後他又在相同位置出手，卻因自己上一波進攻跌倒，造成場地濕滑，也在自己留下的汗水上再度跌倒，也讓許多球迷笑稱他是「活寶」。
目前巫師戰績4勝22負相當慘澹，僅優於聯盟墊底的活塞隊。巫師本季想要闖進季後賽看來也是相當困難，下一步恐將面臨球隊重建。
現年24歲的Jordan Poole，是在季前透過交易從勇士轉戰巫師，勇士將Jordan Poole、Patrick Baldwin Jr.、Ryan Rollins3名年輕球員送至巫師，向巫師換來Chris Paul。Poole 2022年夏天剛與勇士隊完成4年1.4億美元續約，其中含1700萬美金的激勵條款，新合約也將從今年2023-24年賽季開始。
來到巫師隊後的Jordan Poole，儘管與Kyle Kuzma皆擁有不錯的得分能力，但球隊仍然相當年輕缺乏經驗，防守能力不佳。而且Poole甚至出現「大頭症」的情況，自認巫師是他的球隊，先前曾出現總教練Westley Sissel Unseld Jr.畫戰術、他卻在一旁恍神的情況，不願聽教練下達指令，也讓華盛頓球迷感到相當傻眼。