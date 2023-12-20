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影／Jordan Poole被自己汗水滑倒　球迷：試著同情但還是笑出來　

▲華盛頓巫師後衛Jordan Poole，在場上竟然被自己的汗給滑倒，再次引起議論。（圖／美聯社／達志影像）
▲華盛頓巫師後衛Jordan Poole，在場上竟然被自己的汗給滑倒，再次引起議論。（圖／美聯社／達志影像）

實習記者陳品翔／綜合報導

本季從金州勇士轉戰華盛頓巫師後衛Jordan Poole，並未能幫助球隊太多，場上滑稽行為，更是成為球迷茶餘飯後吐槽的焦點。近期他在一個回合中，竟然被自己的汗給弄滑倒，再次引起議論。

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Jordan Poole本季出現不少有趣畫面，像是曾故意不拿球，一路跟球過半場，這是在比賽中並不罕見的「Walk Dog」，俗稱的遛狗行為。對落後的一方來說，這個動作的用意通常在節省比賽時間，也就是時間靜止時，將球遛到半場後再發動進攻，但當時巫師落後多達10分，比賽的秒數就在Poole遛球的同時逐漸流逝，直到球到了半場附近，Poole才驚覺比賽時間還在繼續走，急急忙忙持球開始進攻，賽後「狼王」Kevin Garnett更在節目上狠批Poole必須要尊重比賽。

昨日面對國王的比賽，Jordan Poole表現亮眼，單場投進平生涯紀錄的8顆三分球，但賽後最受到討論的並不是他的表現。

該場比賽第三節，Poole在一記三分出手後，試圖製造對手犯規，雖然摔到、但並未吸引到裁判的哨聲，過了5秒後他又在相同位置出手，卻因自己上一波進攻跌倒，造成場地濕滑，也在自己留下的汗水上再度跌倒，也讓許多球迷笑稱他是「活寶」。

目前巫師戰績4勝22負相當慘澹，僅優於聯盟墊底的活塞隊。巫師本季想要闖進季後賽看來也是相當困難，下一步恐將面臨球隊重建。

現年24歲的Jordan Poole，是在季前透過交易從勇士轉戰巫師，勇士將Jordan Poole、Patrick Baldwin Jr.、Ryan Rollins3名年輕球員送至巫師，向巫師換來Chris Paul。Poole 2022年夏天剛與勇士隊完成4年1.4億美元續約，其中含1700萬美金的激勵條款，新合約也將從今年2023-24年賽季開始。

來到巫師隊後的Jordan Poole，儘管與Kyle Kuzma皆擁有不錯的得分能力，但球隊仍然相當年輕缺乏經驗，防守能力不佳。而且Poole甚至出現「大頭症」的情況，自認巫師是他的球隊，先前曾出現總教練Westley Sissel Unseld Jr.畫戰術、他卻在一旁恍神的情況，不願聽教練下達指令，也讓華盛頓球迷感到相當傻眼。

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