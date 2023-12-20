政黨號次抽到6號　民進黨盼比上屆成績更好、維持國會過半

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楊懿珊表示，台灣是個被祝福的地方，今天抽到幸運數字6號，民主是一場嘉年華，這場選舉已經接近尾聲，接下來20幾天，民進黨會全力衝刺總統候選人票以及政黨票，期盼不分區立委候選人，包含林月琴、沈伯洋等人的多元專業，能帶來新國會的新希望，以及繼續為台灣守護下一代。
楊懿珊說，此次民進黨不分區的提名兼顧專業與多元，在不同的領域，如教育、文化、兒少、交通、資安、體育、社福、族群等面向，都有納入未來國會問政的專業。她說，民進黨所提名的立委，都會秉持著戰戰兢兢的心情，進到新的國會、面對新的民意，為台灣提出更好的法案及政策建議，繼續跟社會做更好的溝通，希望大家支持6號民主進步黨。
林月琴首先以客家話向大家致意，她說，民進黨深知專業跟多元考量，因此不分區立委名單的前三名，都是在各個專業領域耕耘的人士，相信未來能為國家帶來更好的政策和立法。
林月琴說，她個人從事社會福利工作耕耘30年，長期推動兒少權益、兒童安全，尤其是交通安全，是目前社會大眾關注焦點，因此有許多行人路權團體也都站出來訴求整體、全齡的行人安全環境，未來的立委生涯裡，她願成為台灣孩子的導護志工，努力推動立法、積極爭取社福預算，為每一個弱勢家庭與整體社福界發聲。
沈伯洋表示，中國一直以都在介入台灣的選舉，如果當台灣的選舉只要介入3％左右的票，也就是50萬左右的票就足以逆轉所有的選舉，對中國來講要介入影響台灣選舉的結果是非常容易的事情。
沈伯洋提到，不管是今年美國對中國的撤資和G7都決定要對中國去風險化，全世界都在對中國做出決定，而台灣人民應該延續跟民主、自由同盟的世界，站在民主自由的陣營，才不會走回依賴中國的老路、避免跟中國同一個經濟體，台灣的經濟就沒有辦法獨立，文化也就沒有辦法深耕，是值得重視的議題。
會後有媒體詢問，此次民調顯示選情不佳，楊懿珊回應，民調就是參考，政黨有危機意識，希望選民了解每次選舉都非常競爭，沒有人有偏安心態或是什麼安全席次，希望這次政黨票維持國會穩定過半，延續民進黨執政路線。
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