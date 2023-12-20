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LINE年度5大假訊息！「AI模擬語音詐騙」奪冠：幾句話複製你聲音

▲假的LINE免費貼圖反覆出現，提醒民眾不要隨便點選來路不明的連結，避免個資遭盜。（圖／記者周淑萍攝）
▲假的LINE免費貼圖反覆出現，提醒民眾不要隨便點選來路不明的連結，避免個資遭盜。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

LINE旗下的LINE訊息查證官方帳號(@linefactchecker)今（20）日公布2023年假訊息排行榜。其中AI、詐騙相關的訊息查證就佔據榜單前三名，冠軍為「AI 模擬語音詐騙」，專家提到，運用錄音模擬語音技術可行，但還是有破綻與瑕疵。刑事局建議民眾掛上電話後，提高資安意識，養成查證習慣。此外，簡訊詐騙相關的「偽裝政府騙6000」拿下第二名，同為簡訊詐騙的「交通罰緩預期未繳」則是第三名。

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LINE為了提高全民媒體識讀，2019年啟動LINE 數位當責計畫於，聯手專業查證夥伴展開「 LINE訊息查證」服務，讓用戶將可疑文字訊息，連結或文字型圖片傳至 LINE 訊息查證官方帳號進行查證。截至2023年11月底，已收到超過17萬筆可疑訊息的舉報，舉報人次也超過69 萬人次。

▲LINE旗下的LINE訊息查證官方帳號，公布2023年假訊息排行榜。其中AI、詐騙相關的訊息查證就佔據榜單前三名。（圖／官方提供）
▲LINE旗下的LINE訊息查證官方帳號，公布2023年假訊息排行榜。其中AI、詐騙相關的訊息查證就佔據榜單前三名。（圖／官方提供）
🟡 2023年則是詐騙、AI、交通等關鍵字受矚目，前五名榜單如下：

1 、「詐騙集團運用 AI 模擬語音詐騙？」

2 、「詐騙集團偽裝政府騙6000？」

3 、「簡訊收到交通罰緩？」

4 、「禮讓行人免受罰！」

5、「盤盤那些誘人且陰魂不散的錯假訊息」假的限時貼圖免費大方送篇！

警方尚未接獲相關AI語音詐騙案例

關於「AI模擬語音詐騙」台灣事實查核中心曾經做過相關的查核，網傳網片指出，不法份子可假借問卷調查與受話人通話，並錄製受話人的聲音，之後透過AI學習後就能讓電腦發出受話人的聲音，進而詐騙其家人。關於此，目前大家還不用過度擔心，刑事局表示，台灣警方尚未接獲傳言提到的詐騙案例

至於這樣的詐騙行為是有可能的嗎？專家指出，用短短幾分鐘的錄音去模擬錄音者的人聲，技術上可行，且擬仿出來的聲音，民眾若仔細聽仍可能聽出破綻、瑕疵。但民眾若在焦慮的情緒，加上電話音質不佳、背景吵雜的干擾下，民眾在通話過程不見得能辨識聲音的真假。專家建議，民眾在掛上電話後，提高資安意識，養成查證習慣。


此外，為加速處置高風險帳號，LINE 主動偵測從外站詐騙廣告引導加入的帳號，掃蕩涉及違反LINE服務條款的帳號，至今年八月底已經處置超過2200個帳號。針對站內直接投放的廣告 LINE 會以人工審查，投資類型商品廣告更只讓金管會核准的金融投資機構刊登，並要求廣告主必須確保內容符合金管會相關規範。

網安教育方面，LINE 亦積極投入「識詐」宣導，包括透過沈浸式遊戲讓用戶認識金融詐騙手法，並持續推出 LINE  App 安心使用教學系列，在LINE TODAY推出遊戲「消除詐騙」動物聚落，2023年並與iWIN、MyGoPen 等單位合作進行多場反詐宣導活動。

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