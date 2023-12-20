黃金車牌「8888」競標！決標價14.1萬元奪冠 7777也逾10萬元
黃金車牌號碼「8888」是許多車主心之所向，台北市區監理所士林監理站決標529副車牌，其中第1級號牌8888以14萬1000元奪冠、7777號也以10萬1000元居次。
記者許若茵／台北報導
公路監理機關會將「吉祥號牌」開放公開標售，第一級號牌為4個相同數字，像是1111、2222、3333、5555、6666、7777、8888、9999，第二級為前小後大重複對稱的數字，第三級為第一、二級競標號碼以外之車主自選號碼。
台北市區監理所士林監理站日前將1組自用小型汽車新式牌照BWZ代碼號牌、550cc以下大型重型機LBD代碼及普通重型機車NZH流標號牌標售，已於6日上午12時決標，本次汽車牌照第1、2級號牌標出31副、第3級號牌標出498副，共標出529副，550cc以下大型重機號牌，共標出7面。
士林監理站說明，其中第1級號牌8888（底標6000元）以14萬1000元奪冠、7777號（底標6000元）以10萬1000元居次、9999號（底標6,000元）9萬3000元排名第三。
士林監理站特別提醒，一經完成網路轉帳繳費者，不得以任何理由要求退費，亦不得將該得標號牌轉讓他人。