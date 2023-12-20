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波士頓駐處推影音節目　邀哈佛名校學者教授聊台灣

▲波士頓駐處推YT節目邀請名校學者談台灣。（圖／截自駐波士頓辦事處影音頻道）
▲波士頓駐處推YT節目邀請名校學者談台灣。（圖／截自駐波士頓辦事處影音頻道）

記者邱新博／台北報導

駐波士頓辦事處近期開設Youtube頻道，並製播「Conversation on Taiwan」系列節目，由處長廖朝宏擔任Youtuber及Podcaster主持人角色，邀請哈佛大學、麻省理工學院及達特茅斯學院等名校的學者及教授暢談台灣首集節目的來賓哈佛大學東亞系教授宋怡明（Michael Szonyi）說，美國以為台灣受到地緣政治威脅，但台灣是個充滿活力、自由且民主的社會，這有別於地緣政治層面。

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駐波士頓辦事處表示，透過廖朝宏與這些學者生活化的輕鬆對談，邀請他們分享對台灣的看法，除了有助增進美國一般大眾對台灣的了解之外，也讓台灣觀眾聽聽美國學者如何談台灣，順便藉由看影片學英文。

「Conversation on Taiwan」的首集節目邀請到哈佛大學東亞系教授宋怡明（Michael Szonyi）聊聊美國人對台灣是否夠了解、哈佛學生為什麼想去台灣學華語、國際社會對台灣的支持、他給台灣的建議，以及去台灣必吃的美食前三名，將分別以5個單元短片播放，最後還有加碼彩蛋單元，請宋怡明用流利的華語為台灣觀眾獻上新年和聖誕佳節祝賀。

宋怡明說，美國人主要從媒體上認識台灣，很多民眾以為台灣不斷受地緣政治威脅，但他表示，台灣是個充滿活力、民主蓬勃發展且自由的社會，並且是亞洲首個同性婚姻合法化的國家：美國人應知道台灣充滿活力的一面，不要讓地緣政治狀況掩蓋了台灣真實的一面。

宋怡明開玩笑的說，通常在美國看股票市場大概可以預測下一個總統會是誰；同樣來說，看台灣民眾的行為也可以預測台灣的未來。他提到，前陣子訪台時發現餐廳根本訂不到位、民眾仍持續上街享受生活，食物是台灣文化的重要的部分，當台灣人不再出門跟朋友聚餐，才需要擔心台灣前途；就目前而言，美國人應把台灣視為一個有趣、自由又充滿活力的社會。

宋怡明是知名的漢學家，年輕時曾在國立臺灣大學歷史所就讀約3年的時間，對台灣有特殊且深厚的情感。他的著作《前線島嶼：冷戰下的金門》在台灣發行中譯本，透過口述訪談及文獻，深入分析金門在冷戰時期地緣政治下的歷史，該書在台灣獲得許多正面迴響。

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