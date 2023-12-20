波士頓駐處推影音節目　邀哈佛名校學者教授聊台灣

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「Conversation on Taiwan」的首集節目邀請到哈佛大學東亞系教授宋怡明（Michael Szonyi）聊聊美國人對台灣是否夠了解、哈佛學生為什麼想去台灣學華語、國際社會對台灣的支持、他給台灣的建議，以及去台灣必吃的美食前三名，將分別以5個單元短片播放，最後還有加碼彩蛋單元，請宋怡明用流利的華語為台灣觀眾獻上新年和聖誕佳節祝賀。
宋怡明說，美國人主要從媒體上認識台灣，很多民眾以為台灣不斷受地緣政治威脅，但他表示，台灣是個充滿活力、民主蓬勃發展且自由的社會，並且是亞洲首個同性婚姻合法化的國家：美國人應知道台灣充滿活力的一面，不要讓地緣政治狀況掩蓋了台灣真實的一面。
宋怡明開玩笑的說，通常在美國看股票市場大概可以預測下一個總統會是誰；同樣來說，看台灣民眾的行為也可以預測台灣的未來。他提到，前陣子訪台時發現餐廳根本訂不到位、民眾仍持續上街享受生活，食物是台灣文化的重要的部分，當台灣人不再出門跟朋友聚餐，才需要擔心台灣前途；就目前而言，美國人應把台灣視為一個有趣、自由又充滿活力的社會。
宋怡明是知名的漢學家，年輕時曾在國立臺灣大學歷史所就讀約3年的時間，對台灣有特殊且深厚的情感。他的著作《前線島嶼：冷戰下的金門》在台灣發行中譯本，透過口述訪談及文獻，深入分析金門在冷戰時期地緣政治下的歷史，該書在台灣獲得許多正面迴響。