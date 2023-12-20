名家論壇》韋安／伯公力挺患難兄弟！侯友宜「客家情緣」倍增助力

我是廣告 請繼續往下閱讀
而伯公在侯到場前上台致辭時表示，他住在大安區，是小強的選民，要用行動來支持小強，也幫忙拉一些選票。伯公呼籲藍營上下團結一心，才能讓實現第二次的政黨輪替。
侯友宜與吳伯雄致意後，回到台上繼續演講，侯說，他先後擔任台北市刑大副大隊長，和警政署督察2職位時，吳伯雄正好擔任內政部長（1991—1994年），是所有警察的長官和大家長。
伯公擔任部長時，侯在治安一線工作表現優異，先後偵辦新光吳東亮綁架案，參與協力追捕槍擊要犯陳新發，警匪槍戰互射約2千多發子彈。以及前往大陸協助調查，台灣人在大陸千島湖遇害時間事件。從那時起，伯公就對這位警察幹將有深刻的印象。
而侯當桃園縣政府警察局局長（2001－2003年），有機會深入了解伯公家鄉桃園縣客家族群的人文精神。伯公就是客家硬頸、團結、奮鬥精神的典範。對國家和國民黨忠貞，無私忘我貢獻付出，都讓侯敬佩和學習仿效。
吳伯雄擔任國民黨主席期間，2008年為當時馬英九的總統之路排除障礙，以身作則無私團結，成功實現藍營上一次的政黨輪替。今年5月17日，侯友宜獲國民黨徵召提名參選總統，5月20日便前往拜會，具有藍營和客家大佬雙重身份的伯公。
當時，吳伯雄除了肯定侯友宜在新北市的政績外，也呼籲所有藍軍支持者要團結。目標是政黨輪替，重新贏回總統，國會過半，找回台海安全穩定的局。而這位曾無私襄助國民黨，重新贏回政權的「造王者」，對侯代表國民黨參選2024，自始至終都給予堅定的支持和不斷的鼓勵。雖不在位，同樣展現「造王者」的風範和影響力。
在黨內整合未盡，侯民調第三氣勢未起時，伯公最早登高呼籲，所有在野力量，一定要團結一致，千萬別三心二意、分散力量。國民黨在侯友宜帶領下一起拼搏，重新贏回總統大選，並且在立院取得過半力量，台灣才有機會撥亂反正，轉危為安。顯見伯公的情義心胸、高度和智慧。
8月中，侯友宜出席台北市舉辦的，中原客家崇正會70周年慶。拄著拐杖出席活動的吳伯雄，致詞時提到，侯是他任職內政部長時的「患難弟兄」。關公的正派精神，在侯友宜身上展現無遺，「愈認識這人，就愈喜歡他」。
不僅在幕前肯定和支持侯友宜，吳伯雄坐而言、起而行，在幕後更是發揮影響力，號召全台灣客家鄉親，一起來力挺自己的「患難弟兄」。侯在獲提名後，首次拜訪苗栗縣長鍾東錦爭取支持。當天中午，在侯前往苗栗之前，吳伯雄就特別邀請鍾東錦中午一起吃飯，請托鍾一定全力來挺侯友宜。
在一次客家文化活動中，侯友宜演講時表示，客家硬頸的精神，和他信仰的關公「忠義」理念一樣。他盼能效法台灣現實社會各處都能感受到，像伯公身上體現出的客家精神。自己為國為民，勇往直前、毫無畏懼。用生命守護台灣、讓台灣一切能夠和平安全、兩岸穩定，喚回公平正義。
國民黨規劃15場選前大造勢，第1場就在苗栗舉辦。負責主辦這場活動的鍾東錦事先擔保，苗栗造勢不用選在星期假日，就會有1萬人以上支持者到場。12月5日活動當天，苗栗縣府廣場前，現場1萬5千張椅子被支持者全部坐滿，還有許多人站著，總計湧入2萬人。
常說自己口才不是很好的侯友宜，當天的演講生動有料，讓客家鄉親們驚艷。侯提到，第一次北上警官學校念書，第一次外出，就住在苗栗縣大湖鄉的同學家，「我感受到的不僅是好山好水，更重要是濃濃的人情味。」後來一名男同學「嫁到」苗栗，同學的岳母經營小飯館，薑絲大腸、梅干扣肉讓他好懷念。「年輕時的美好回憶，都是在苗栗經歷」。
侯友宜從客家同學和幾位摯友，如新竹縣長楊文科，長期的交往中讓他累積不少客家人文和歷史文化。在演講中有感而發地說，國父孫中山是客家人，台灣經歷過各項大事件，都是客家鄉親站在第一線，為台灣犧牲奉獻。
侯說，在台灣歷史文化傳承，也能看見客家人的身影，包括創作出膾炙人口歌曲〈雨夜花〉、〈望春風〉的鄧雨賢是客家人；他最喜歡的美和中學棒球隊也是客家人徐傍興博士創立的。客家人代代有人才，他未來當選總統一定要讓更多客家人才，有機會發揮長才，來為國家做事。
民進黨一到選舉，為了客家人的選票。就把客家人「當成自己人」，「自己就是客家人」。但執政後，現在中央部會主管，客委會主委是客家人。而侯是發自內心，團結台灣、團結族群，唯才是用讓各方優秀人才，都能共襄盛舉加入未來的治國團隊。而侯在過去不同職位上，用人不論親疏，只論能力和品格，來組隊打團結組織戰。
侯友宜從警官學校要好的同學家人，他第一次離校外出，就是去苗栗縣大湖鄉同學家，好幾位摯友也是客家人。侯從常年與這些客家同學會摯友，交心外來中，體會到客家「硬頸」與關公「忠義」的精神連接。
在總統之路的顛簸歷程中，有客家大佬伯公把他當「患難兄弟」般一路相挺，故友新知的幾位客家縣市長和政界人士，如楊文科、鍾東錦，也在最需要的關鍵時刻拔刀相助。以侯友宜點滴在心，也會牢記不忘此情此義。
所以，在苗栗造勢晚會演講結尾時，侯友宜感動和激情地高呼，「你們太愛國了、你們太棒了、你們太好了。」用直白的語言，表達感激。
苗栗縣長鍾東錦在造勢大會，懇切地疾呼「這一戰已沒有退路」！拜託鄉親們一致支持「侯康配」。客家人的硬頸，和關公的忠義，2者都交匯著對家國忠貞、對朋友重情守義、面對困難艱險「打死不退」的堅韌和勇氣。
在精神共鳴、情義交織下，又有「貴人」伯公指引和力挺相助。侯謙卑拜訪、誠懇請益，全台各地客家大佬和士紳後，大家確實認同伯公所講，「愈認識這人，就愈喜歡他」。侯是個可以「捨命」為國為民做事打拚，且念情記恩「不忘初心、不請之友」，踏實真誠的「忠義漢子」。
侯友宜和客家兄弟姊妹們，已逐漸結成情義相同的夥伴。更加凝聚在一起，朝著明年1月13日，「求勝已無退路」最終目標奮力拚進。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 : opinion@nownews.com