耶誕徵才搭春聯贈送 勞動部斗六中心200職缺最高薪50K
為提供待業中與轉職民眾求職需求並協助順利就職，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署斗六就業中心將於12月22日（五）上午9時30分至12時，辦理「Good Job耶誕、歡喜迎新春」聯合徵才活動，共有13家雲林優質廠商共同參與，開出近200個工作機會，最高薪資50K，當日除了特邀雲林書法大師現場揮毫書法送春聯，還搭配趣味遊戲、杯杯愛地球、多元單位市集、DIY職訓體驗等豐富活動，歡迎民眾踴躍參加，一同歡度聖誕佳節。
記者黃敬堯/嘉義報導
斗六就業中心主任廖家偉說，本次徵才跨產業別有半導體業、製造業、服務業等，現場徵才8家廠商包含宇榮高爾夫、中興保全、巨匠電腦、利勤實業、福懋科技、巨高興業、大潤發、建大工業，共釋出近200職缺搶人才，其中巨高興業與建大工業，皆祭出月薪最高50K，分別誠徵貨車司機與20名技術員，歡迎外地子弟返鄉就業。
另也幫忙代收知名企業的履歷，逾半數職缺薪資超過31K，其中數位工程行更是開出月薪最高45K，誠徵電信通訊工程施工人員，還搭配勞動部疫後缺工獎勵專案，錄取上工達30日以上，勞動部就幫忙加薪每月最高1萬元就業獎勵金，鼓勵有工作需求的民眾踴躍參加，把握就業加薪機會；另為讓求職民眾感受耶誕氣氛、新春到來，本次活動將特別邀請雲林知名書法大師林周生、徐秀慧老師現場揮毫，透過書法與就業的連結，讓更多人認識就業資源。
為讓民眾更了解勞動部「婦女再就業計畫」，活動當天也會向參與民眾介紹說明，包括婦女朋友因家庭因素離開職場超過180天，經公立就業服務機構推介穩定就業達90日者，可領取30,000元「再就業獎勵」津貼，或提供最高3萬元的「自主訓練獎勵」；若雇主提供可調整工時的新職缺，並雇用符合計畫資格的婦女，每僱用一人，雇主最高可領3.6萬元的「工時調整獎勵」，進一步訊息可逕至台灣就業通（http://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢，或電洽斗六就業中心（05）5325105或鄰近就服台洽詢。