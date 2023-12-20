早上大不出來！便秘自己買藥就搞定？藥師詳解「3要點」搶救腸胃

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有些人覺得，每天都要能排出糞便才正常，但藥師公會全聯會常務監事李懿軒表示，其實每個人的解便習慣都不太一樣，兩天一次、一天兩次其實都是正常範圍，通常會以「每週排便次數小於3次」或「需要比較用力才能排出乾硬糞便」為判斷依據。
換言之，只要排便順暢且時間規律，基本上就不見得是便秘；李懿軒說，嚴重乾硬的糞便外觀看起來會像兔子大便一樣、呈現硬球狀，稍好一點的可能會是表面有凹凸或裂痕的香腸狀；便秘的其他症狀也包括排便困難、伴隨疼痛，或因為糞便無法排出而造成下腹脹痛等，有些民眾會出現殘便感。
📍便秘的原因有哪些？
李懿軒表示，便秘的原因主要與習慣食用低纖維質的食物、飲水量不足1000毫升、缺乏運動、便意強烈的時候沒有馬上排便等生活方面問題相關，或是情緒、某些藥物與營養補充品影響腸胃蠕動，也可能是其他疾病的訊號，如結腸癌和糖尿病等。
📍便秘藥有哪些種類？
針對緩解便秘用的瀉劑類型，衛福部食藥署說明，較常見的總共有5種，包括刺激性瀉劑、鹽類瀉劑、膨脹性瀉劑、高滲透壓瀉劑、濕潤性瀉劑等，其中民眾較為熟知的浣腸、栓劑等，屬於高滲透壓劑，通過促使腸道水分增加、刺激腸道蠕動，來達到緩解效果。
李懿軒則提到，刺激性的瀉劑也相對常見，不過屬於比較後線的治療用藥，是直接作用於結腸、促進蠕動以達到排便效果的藥物，通常是晚上吃、隔天清晨就可排便，但可能會有水瀉、腹痛、脫水等副作用，不適合患有腸胃道阻塞、腹痛、噁心、嘔吐的民眾。
另一方面，鹽類瀉劑的原理是通過刺激腸道水分分泌，來達成軟便效果，常見成分如氧化鎂等，但有造成電解質不平衡的風險；濕潤性瀉劑通過界面活性劑原理，促進腸道內的油水混合、軟化糞便；膨脹性瀉劑則較為少見，能夠吸收水分、膨脹並促進排便，但作用效果較緩慢。
📍便秘可以買藥自己吃嗎？
李懿軒說，如果民眾出現便秘症狀，可以前往藥局或藥妝店諮詢藥師、購買瀉劑來緩解，而這類藥物通常建議「不要連續使用超過7天」，因為這些藥物都是作為一次性的緩解作用使用，通常很快就會有效，如果服用藥物後3到7天都還是有便秘症狀，就應該趕快就醫。
此外，李懿軒說，如果真的要連續使用超過7天以上，就會屬於比較連續性、持續性的用藥，建議還是要徵詢醫師建議，因為便秘不見得是常態性原因造成，也可能是其他器官堵塞的警訊，至於已經有強烈腹痛症狀出現的民眾，更要趕快就醫、千萬不能拖。
📍如何改善便秘？
至於已經有便秘問題的民眾，李懿軒建議，可以通過「排便訓練」來嘗試改善情況，最好排便時間是早餐後，民眾可於早上飲用大量開水後、坐在馬桶上，身體略向前傾，並以順時鐘方向按摩下腹部，以增進腸胃道蠕動，促進排便。
李懿軒也表示，含纖維素較高的食物及蔬菜類對於改善便秘也相當重要，如芹菜、豆類、甘藍菜、麵包、麵條、玉米、 燕麥、馬鈴薯及乳製品等，市售燕麥片製品也是合適的選擇，1公克的纖維（約一塊餅乾重量）可增加20倍的糞便量，可使糞便比較濕潤柔軟且量多，易於排出。
另一方面，李懿軒提醒，民眾每天建議攝取1500毫升以上的水份，且儘量避免自行調整藥物，長期使用緩瀉劑需諮詢醫師。