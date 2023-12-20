獨家／啦啦隊Yuri寫真遭「國立圖書館」下架！原因曝光：觀感不好
樂天女孩啦啦隊成員Yuri陳怡叡，憑藉甜美的鵝蛋臉孔與近乎完美的好身材，成為球場最大亮點，廣告、戲劇、甚至節目都能看到她的身影，人氣相當火熱。近日，就有網友發現在國立台灣圖書館裡面，竟然也能借得到Yuri的性感寫真集，消息一出立刻造成熱議。對此，《NOWnews今日新聞》致電詢問國立台灣圖書館人員，對方竟回應：「下架了！」
記者詹鎰睿／綜合報導
知名臉書粉專「國立台灣社會大學 」昨（19）日PO文分享：「感謝國立台灣圖書館推廣數位閱讀不遺餘力，居然連啦啦隊寫真都有，襪靠！」仔細一看，竟然是Yuri的2021年的首本寫真書《與你.YURI:陳怡叡南島寫真》，而且還能開放大家借閱，該頁面已有153人點閱觀看。
消息曝光後，立刻掀起廣大網友熱烈討論，「突然整個讀書熱忱都來了」、「會不會有幾頁黏住啊」、「來看書囉」、「這是重要的研究資料。」對此，Yuri本人得知後也在IG限時動態轉發，並回一個笑臉、比讚的貼圖。
不過，《NOWnews今日新聞》記者實際到國立台灣圖書館網站上查詢，都找不到Yuri的寫真集資訊，再致電詢問後，總機工作人員則回應，「已經下架了！」面對記者追問，工作人員僅透露，「因為有人覺得觀感不好，目前下架了！」至於詳細原因為何，對方不願多作說明。
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