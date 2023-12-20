中國學者示警中國經濟「3個歸零」！恐成孤島經濟　微博遭到封禁

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格隆在影片中指出，中國經濟外循環的「3個歸零」首先是人趨零，2023年第1季的境外到中國旅遊人數僅5.2萬人，這數字「連2019年的零頭都不到」，且這5.2萬入境遊客中，56％來自香港，22％來自澳門，來自其他國家的真正外國旅客僅約1萬人。格隆認為中國重新回到上世紀70年代那樣乏人問津的封禁狀態，但區別在於，「這一次不是我們不讓別人來，而是別人自己不來了」。
第二個歸零是航班趨零，格隆表示疫情前中美兩國每個月航班超過3800班次，平均一天超過100班次，現在中美之前平均每天直接往來的航班只有4至6班（編按：11月時中美航班已增加至每週70班，平均每天約10班）。
第三個趨零是錢趨零，格隆表示去年第一季的外商對中國投資額是1012億美元，今年第2季，外商對中國企業投資卻只有49億美元，是1998年東南亞金融危機以來的最低值。2023年上半年，專注於中國的私募股權基金只募集了14億美元，與2021年上半年的接近500億美元相比，也是「基本趨零」了。
格隆最後結論，人流、物流、資金流是經濟發展的3大核心。上述外部的關鍵數據均「萎縮歸零」的原因究竟是什麼，需要分析清楚。如果是疫情造成的，還有機會糾錯調整，如果是貿易戰與摩擦造成的，就說明中國經濟已經發生「結構逆轉性的長期變化趨勢」，格隆認為若是如此，「可能就真的是我們這代人不可承受之重了」，中國經濟再次成為「孤島經濟」，如果不能做出根本性的變革，「我們會吃難以彌補的大虧」。
目前格隆本人的微博已經被禁言，過去發文都被鎖住，但是「格隆匯」仍正常運作，依舊在更新經濟財金新聞與評論，只是不知這些評論是否有受到中國國安部公告影響，是否還能像格隆在9月時那樣直陳個人對於中國經濟的擔憂與看法。