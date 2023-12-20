台積電董座將退休！彭博：劉德音主導全球擴展、魏哲家低調善溝通

中國學者示警中國經濟「3個歸零」！恐成孤島經濟　微博遭到封禁

▲中國經濟學者格隆於今年9月初分析中國經濟現況，指出中國經濟的「外循環」出現「3個歸零」現象，可能被迫成為孤島經濟，而這段影片近日又重新成為社群網路討論話題。（圖／翻攝自財經數據庫的X）
▲中國經濟學者格隆於今年9月初分析中國經濟現況，指出中國經濟的「外循環」出現「3個歸零」現象，可能被迫成為孤島經濟，而這段影片近日又重新成為社群網路討論話題。（圖／翻攝自財經數據庫的X）

記者倪浩軒/綜合報導

中國經濟學者格隆於今年9月初分析中國經濟現況的一段影片，近期又成為社群網路的討論話題。格隆在影片中指出中國經濟的「外循環」出現「3個歸零」現象，可能被迫成為孤島經濟，呼籲投資者要小心。格隆的微博如今已經遭到禁言，但不知道是否與這段影片以及中國國安部日期提出要打擊「虛假敘事構建中國衰退」的認知陷阱有關。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲格隆的微博如今已經遭到禁言。（圖／翻攝自微博）
▲格隆的微博如今已經遭到禁言。（圖／翻攝自微博）
根據《百度百科》，格隆本名陳守紅，是畢業於中南財經政法大學的經濟學者，曾獲得「新財富最佳分析師15週年行業典範獎」，創立了財經媒體與研究平台「格隆匯」，目前仍是格隆匯公司的董事長與執行長。

格隆在影片中指出，中國經濟外循環的「3個歸零」首先是人趨零，2023年第1季的境外到中國旅遊人數僅5.2萬人，這數字「連2019年的零頭都不到」，且這5.2萬入境遊客中，56％來自香港，22％來自澳門，來自其他國家的真正外國旅客僅約1萬人。格隆認為中國重新回到上世紀70年代那樣乏人問津的封禁狀態，但區別在於，「這一次不是我們不讓別人來，而是別人自己不來了」。

第二個歸零是航班趨零，格隆表示疫情前中美兩國每個月航班超過3800班次，平均一天超過100班次，現在中美之前平均每天直接往來的航班只有4至6班（編按：11月時中美航班已增加至每週70班，平均每天約10班）。

第三個趨零是錢趨零，格隆表示去年第一季的外商對中國投資額是1012億美元，今年第2季，外商對中國企業投資卻只有49億美元，是1998年東南亞金融危機以來的最低值。2023年上半年，專注於中國的私募股權基金只募集了14億美元，與2021年上半年的接近500億美元相比，也是「基本趨零」了。

格隆最後結論，人流、物流、資金流是經濟發展的3大核心。上述外部的關鍵數據均「萎縮歸零」的原因究竟是什麼，需要分析清楚。如果是疫情造成的，還有機會糾錯調整，如果是貿易戰與摩擦造成的，就說明中國經濟已經發生「結構逆轉性的長期變化趨勢」，格隆認為若是如此，「可能就真的是我們這代人不可承受之重了」，中國經濟再次成為「孤島經濟」，如果不能做出根本性的變革，「我們會吃難以彌補的大虧」。

目前格隆本人的微博已經被禁言，過去發文都被鎖住，但是「格隆匯」仍正常運作，依舊在更新經濟財金新聞與評論，只是不知這些評論是否有受到中國國安部公告影響，是否還能像格隆在9月時那樣直陳個人對於中國經濟的擔憂與看法。

巷仔內／中國救經濟靠嚴打「認知作戰」？北京該記取疫情清零教訓

中國人夜潛東京灣盜撈螃蟹！竟成旅遊景點　當地漁民惱：別來搗亂

寒冬將至？傳中國太陽能業醞釀大規模裁員　員工「想休假都批准」

中國人愛炫富！讓新加坡人超不爽　外媒曝中國「土豪現象」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞