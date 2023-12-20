春節離島第二波加班機！澎湖、金門增逾萬座位　26日18時開賣

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民航局提醒，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，旅客應於訂票後3日內完成開票（例如12月26日訂票者，應於12月28日前完成開票），旅客應注意開票期限，以確保自身權益。民航局也指出，各航線離峰日期及時段航班均尚有空位，建議尚未訂妥機位旅客可多加選擇並儘早訂位。
民航局表示，此次春節假期，於尖峰時段113年2月7日至2月12日台灣出發往離島方向，以及113年2月11日至2月15日離島出發回台灣方向機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」使用限制，俾使有限空運資源獲得更有效利用。退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。
民航局提到，春節期間尖峰日期及時段航班需求大，惟離峰時段及反向航班多仍有空位，為省除民眾訂位及等待候補機位時間與辛勞，建議民眾於無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段優惠機票航班。此外，航空公司已針對反向（如節前離島往本島方向）機票提供優惠，也建議居住本島家人可安排離島鄉親來臺團圓，除可免去訂位困擾，避開擁擠人潮外，亦可享有機票優惠。
民航局強調，民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機返鄉團圓。