促進老舊商圈重現榮景　郭倍宏團隊提解方

大高雄第4季開發區土地標售 標脫率100%

▲高市地政局今（20）日辦理第4季開發區土地標售。（圖／高市府地政局提供）
▲高市地政局今（20）日辦理第4季開發區土地標售。（圖／高市府地政局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

高市府地政局今（20）日辦理第4季開發區土地標售，計有25標封參與投標，共標出8標11筆土地，合計標售金額19億4840萬餘元，標脫率100%。

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地政局表示，本季最受矚目之第71期重劃區特定商業區土地，其中1標4筆面積約431坪，分別臨忠孝一路、鐵道二街及大港街，面對綠園道，近台鐵高雄及民族車站及捷運黃線Y10站預定地，生活機能優，有1家投標人參與投標，以總價6億4111萬餘元標脫，溢價率0.39%，每坪標脫價約148.7萬元；另1筆位於鐵新一街小面積土地，亦以每坪90萬餘元標脫。

▲援中二小段。（圖／高市府地政局提供）
▲援中二小段。（圖／高市府地政局提供）
高雄大學區段徵收區，推出2筆土地，共有5標封參與投標，其中1筆為住四土地，面積約1343坪，臨大學31街及楠海路，因近援中公園、右昌商圈及楠梓家樂福商圈，有4標封參與投標，以9億2101萬元標脫，溢價率29.85%，每坪標脫價為68.5萬餘元；另1筆為住三土地，面積約187坪，臨大學三十二街，近高雄大學及中山高中，以每坪34.5萬元標脫。
 
第92期市地重劃區，距國道10號仁武交流道及仁武產業園區僅數百公尺，本季推出2筆住宅區土地，1筆角地位於安樂四街及文安三街，面積約527坪，本次共有14標封參與投標，以每坪28.8萬元標脫；另1筆位於20米安樂東街，面積約131坪，每坪標脫價22.8萬元。

▲雄中段。（圖／高市府地政局提供）
▲雄中段。（圖／高市府地政局提供）
中都重劃區在中原街推出1筆住四土地，面積約251坪，近中庸公園，區位條件佳，以總價1億2100萬元標脫，溢價率10.54%，每坪標脫價約48萬元；另大寮農地重劃區推出1筆土地，亦順利標脫。

綜觀本次標售結果，本季開發區土地推出8標11筆土地，全數標脫，共吸引25標封參與投標，其中又以第92期重劃區及高雄大學區段徵收區買氣最佳，顯見大高雄開發區土地，因公共設施完善、生活機能健全，又有重大建設加持，利多不斷，深獲肯定。

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