大高雄第4季開發區土地標售 標脫率100%

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高雄大學區段徵收區，推出2筆土地，共有5標封參與投標，其中1筆為住四土地，面積約1343坪，臨大學31街及楠海路，因近援中公園、右昌商圈及楠梓家樂福商圈，有4標封參與投標，以9億2101萬元標脫，溢價率29.85%，每坪標脫價為68.5萬餘元；另1筆為住三土地，面積約187坪，臨大學三十二街，近高雄大學及中山高中，以每坪34.5萬元標脫。
第92期市地重劃區，距國道10號仁武交流道及仁武產業園區僅數百公尺，本季推出2筆住宅區土地，1筆角地位於安樂四街及文安三街，面積約527坪，本次共有14標封參與投標，以每坪28.8萬元標脫；另1筆位於20米安樂東街，面積約131坪，每坪標脫價22.8萬元。
中都重劃區在中原街推出1筆住四土地，面積約251坪，近中庸公園，區位條件佳，以總價1億2100萬元標脫，溢價率10.54%，每坪標脫價約48萬元；另大寮農地重劃區推出1筆土地，亦順利標脫。
綜觀本次標售結果，本季開發區土地推出8標11筆土地，全數標脫，共吸引25標封參與投標，其中又以第92期重劃區及高雄大學區段徵收區買氣最佳，顯見大高雄開發區土地，因公共設施完善、生活機能健全，又有重大建設加持，利多不斷，深獲肯定。