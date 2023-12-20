冬季旅展登場！易飛網祭新春賞櫻雙主題 搶先布局長榮航復飛松山
台北國際冬季旅展將於12月22日至25日在台北世貿一館展出，易飛網國際旅行社以「歲末冬遊迎新春」為主軸，瞄準寒假過年及春季賞櫻旅遊旺季商機，祭出「易起賀歲迎新春」及「櫻情邀約遊日韓」兩大主題系列行程，更將搶先曝光長榮航空將於明年3月復飛日本松山的四國旅展獨家行程，邀旅人感受宮崎駿《神隱少女》參考場景道後溫泉本館的魅力。
記者許若茵／台北報導
易飛網表示，明年農曆春節連假天數恢復至7天，如何將旅遊行程規劃得恰到好處而不需額外請假，成為上班族及親子族群的一大考量，易飛網為此彙整日本及韓國等熱門旅遊國家的「免請假旅遊商品」，提醒旅人抓緊最後機會報名卡位；此外，有鑑於明年日韓賞櫻季旅遊詢問度爆表，易飛網替旅人綜整明年3月至5月的高人氣賞櫻行程，旅展早鳥報名最高現折6000元。
易飛網指出，日本愛媛縣松山市因其道後溫泉本館激似宮崎駿電影《神隱少女》中湯婆婆的「油屋」而享譽盛名，然桃園-日本松山航線因疫情停飛至今，繼長榮航空宣布預計將於明年3月6日復航後，國人無不引頸期盼，易飛網也著手布局，搶先業界推出長榮航直飛的四國遊程，並於本次旅展現場獨家販售，「四國半自助4日」精彩行程囊括大步危遊船賞奇峽美景、參拜金刀比羅宮、漫步栗林公園及旅人可自助規劃的道後溫泉之旅，每人只要23900元起，第二人再優惠4000元。
易飛網補充，今年冬季旅展恰逢聖誕節日且接近跨年，易飛網在2023年最後一場旅展好康再加碼，將有現場限定的超有感神秘驚喜價，作為送給旅人們的歲末禮物，歡迎前來搶好康。