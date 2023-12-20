3月大男嬰托育12天「遭熱水燙傷命危」！托嬰中心還原事發經過
本月15日，新竹市某4星級私人托嬰中心，遭家長控訴疑似托育人員照顧不當，導致3月大的男嬰遭燙傷，其背部及四肢都因燙傷而皮膚剝落，並冒出大片水泡，全身超過50％二度燒燙傷，被緊急送往林口長庚醫院救治，目前仍在加護病房觀察中、未脫險；托嬰中心出面還原當天情形，表示當時照顧的老師正在替其他嬰兒泡奶，但是熱水「失手」滑落，才導致男嬰嚴重燙傷，承諾將會對男嬰負起完全的責任。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，該家托嬰中心於Google獲得4星好評，未料疑似發生托育人員照顧不當，導致男嬰全身燙傷；園方出面回應表示，男嬰本（12）月4日開始收托，因為比較認生，經過幾天相處後，發現男嬰喜歡安靜的環境，也需要有人陪著，因此午休時都會有一名老師在獨立空間安撫睡覺，一對一照顧，由另一名老師協助照顧其他嬰兒。
園方指出，當天事發時，照顧男嬰的老師原先在替另外一對雙胞胎泡奶，不過過程中疑似熱水過燙，不慎將手中奶瓶滑落，瓶中裝的100度熱水直接灑在男嬰身上，老師也緊急使用泡澡盆裝滿飲用涼水，讓男嬰泡在涼水中20到30分鐘，後續立即送往馬偕，再轉診到林口長庚醫院。
不過家長要求調閱監視器卻稱故障，讓人無法接受，將男嬰受傷照片PO網，報警提告托嬰中心疏失，目前警方已受理報案。新竹市府社會處表示，18日已接獲醫院及警局通報，隨即聯繫家長了解經過，後續將安排法律諮詢等幫助，也會同步要求托嬰中心說明，及調閱相關監視器畫面檢視照顧狀況。
※【NOWnews 今日新聞
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