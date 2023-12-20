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外交部批言行不適格！吳欣盈反擊嗆：非常失望

▲民眾黨副總統候選人吳欣盈出席COP28「全球盤點」報告解析交流研討會，會後接受媒體聯訪。（圖／記者呂炯昌攝，2023.12.20）
▲民眾黨副總統候選人吳欣盈出席COP28「全球盤點」報告解析交流研討會，會後接受媒體聯訪。（圖／記者呂炯昌攝，2023.12.20）

記者呂炯昌／台北報導

民眾黨副總統候選人、立委吳欣盈為了參加聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方大會（COP28）持續與外交部隔空交火，昨日受訪批評外交部像「旅行社」，外交部則回應表示，吳欣盈身為副總統候選人，卻一再以輕挑方式，批評捍衛國家權益的外交部及駐外人員，對此不適格的言行，不再回應。對此，吳欣盈今（20）日再度表達對外交部感到失望。

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吳欣盈今日下午出席COP28後交流研討會，針對外交部批評言行不適格？吳欣盈受訪時表示，她有收到其他黨委員寄簡訊來安慰，「他們說之前去過一些其他活動，也有感受像打卡一樣。」

媒體追問，外交部質疑為何不向打壓的中國抗議？吳欣盈表示，其實之前跟外交部工作很愉快，她今年7月19日唯一代表立法院去歐盟公聽會發言，歐盟議會700多個議員12月13日集體通過「願意跟台灣雙向貿易談判」，在短短不到半年時間，雖然她是臨門一腳，這案子外交部也努力很多年，但這是外交部、立法院跟她幫忙提升台灣在國際的能見度，「但一碼歸一碼，這次我對外交部看法非常失望。」

吳欣盈表示，此次受邀到COP28擔任與會發言人，星期一、星期二各有一場，藍區承諾的沒有發聲，導致後來在外面喝咖啡，看到其他國家掛著「Party overflow」牌子，也就是參與的議員，但不能在參訪團發言，「我們跟這種人在喝咖啡，所以相當可惜。」

吳欣盈表示，大家應該看她上禮拜四質詢的內容，理由講得非常清楚，她有做建設性的建言，像是許多國家包含澳洲跟加拿大都是用經濟、外交並肩作戰，甚至部門併在一起，外交部應該重新思考，讓台灣在國際上如何有更好能見度，如果金融產業能脫胎換骨，在全世界綠色金融、淨零碳排有領導發言權。

媒體問，出國兩名特勤機票與住宿預算花30至40萬，被質疑是否花納稅人的錢？吳欣盈未正面回應，僅強調，她相信自己出國比照的國安配套跟蕭美琴是一致的。


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