重申礦區房是合法！賴清德：無法與侯的學生宿舍、柯違建比較

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賴清德提到，因為礦權廢止後，政府沒有妥善處理，所以礦區的民眾無法可循，幾十年的工寮年久失修自然需要修建，所以礦區的房子早在法令之前存在應該是合法既存的建築，跟都市有法可循，違法加蓋的違建概念不同。
賴清德說，新北市政府在9月6日又提出聲明，「如果建物是民國70年2月15日在發布實施北部區域計畫之前就已經存在，可以提佐證資料」，依「新北市政府核發合法房屋證明處理要點」提出申請，認定為合法房屋，換句話說礦區的房子，因為普遍過去沒有給一條路，多數民眾不清楚，它是一個程序上可以申請補正程序合法的房子。
賴清德指出，這偏遠礦區的小房屋跟侯友宜陽明山整棟的學生宿舍根本沒有辦法比較，也跟柯文哲他們家的違建，跟他所購買的農地當遊覽車停車場價值，也沒有辦法比較。
賴清德接續說，若從萬里礦區的房子來看，又跟汐止廖家侵占國有地蓋別墅停車場收租、南投馬家的700坪歐式莊園、彰化謝家600坪的歐式城堡、台中顏家的千坪莊園招待所、雲林張家青埔宮以及中和張家的空中高爾夫球場，是截然不同，「這其中是誰在違規使用，誰在竊占國土，誰在竊占國家便宜，我相信社會應該是很清楚」。
賴清德強調，他有責任把真實的情況跟大家說明，團結一致，繼續把握最後20多天的時間，「我有信心民進黨會贏得最後的勝利」。
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