PLG／新竹攻城獅獲得御頂國際集團冠名贊助 本賽季全新隊名曝光
新竹攻城獅球團今（20）日正式宣布，今年賽季將由御頂國際集團冠名贊助，並以「新竹御頂攻城獅」全新隊名征戰PLG賽季。御頂國際集團孫正強董事長表示，希望透過冠名贊助的支持能為球隊挹注更多資源，幫助攻城獅衝擊季後賽
記者黃建霖/綜合報導
御頂國際集團一直以來皆非常支持國內體育賽事，過去曾贊助FIBA世界盃2023新北熱身賽、慈善馬拉松全國邀請賽。御頂國際集團旗下三大企業體分別以餐飲、旅遊與飯店管理為主軸，此次冠名贊助攻城獅，也希望透過職業運動隊伍影響力，結合旗下事業體為消費者開創更多元的娛樂消費選擇。
御頂國際集團孫正強董事長是位忠實籃球鐵粉，談到此次冠名贊助新竹攻城獅職業籃球隊，孫正強董事長表示：「攻城獅球團已漸漸成為新竹城市文化之一，希望冠名贊助的支持能為球隊挹注更多資源，幫助球隊衝擊季後賽！」
攻城獅球團於今年休賽季開啟國際交流計畫，包含新加坡、日本等地，期盼未來能與御頂國際集團旗下觀光品牌合作，一起走向國際。攻城獅球團張樹人總經理表示：「御頂國際集團的企業治理理念與攻城獅球團不謀而合，未來雙方除了能一起帶給獅紫軍更多娛樂選擇外，也能攜手推動企業環境永續發展！」
攻城獅球團將於本週末12月23日「單身狗狗主題週」賽前攜手御頂國際集團舉行冠名儀式，也正式以新竹御頂攻城獅征戰本季賽事，未來攻城獅球團將結合賽況與御頂國際旗下品牌商品，安排場內抽獎活動。