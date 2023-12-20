NBA／Curry超高拋物線三分有細節　Kerr盛讚CP3處理：他看了時間

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在延長賽最後10.6秒，Curry接獲Chris Paul傳球，命中一記幅度相當高的三分球，徹底殺死比賽懸念。而那一球也是技戰術含量滿滿，當時勇士球員將進攻籃板撥出，Paul撿到之後抬頭看了一下時間，沒有第一時間出手，將球往外稍微帶一些之後，傳給另一側空檔的Curry，後者在塞爾提克後衛Derrick White的補防下，仍把握住微小的空檔命中外線。
Curry神奇投籃 Chris Paul細節做滿、創造出機會
賽後Steve Kerr在做出點評時表示：「Chris（Paul）最終搶到了籃板，我看到他抬頭看了看時間，這是傑出的控衛會做的事——之後他看到了Curry在球場的另一邊——Chris知道他有足夠的時間（去完成進攻）。」
而對於Curry神奇的投籃表現，Kerr表示自己不感到訝異，因為子弟兵已經多次完成過這種進球，「那記投籃太瘋狂了，接球出手的弧線，我完全無法想到到它會進，我想所有球迷也是這麼認為的。這傢伙太神奇了，無法解釋。這就是他所做的事情，他就是那種在最緊要時刻能夠準確投籃的人。」
勇士重演2022年總冠軍賽戲碼翻盤塞爾提克 團隊協作是關鍵
勇士今晚一度落後給塞爾提克17分，他們之所以能夠翻盤，在於團隊所有人都打得非常有耐心且執行力極佳，透過團隊協作在進攻端轉移球、防守端互相幫忙，而那正是他們在連敗期間所缺少的元素。
「我們有一個了不起的團隊，擁有出色的化學反應。」Kerr評價目前的勇士的狀況時這樣說道，「有很多事情正在發生，也有一些人缺陣中，我們仍在努力找到合適的組合。這就是賽季初期的意義：找到自己的定位。我猜我們現在就處於這個過程中。希望這場比賽能更為我們帶來更多正面效應。」