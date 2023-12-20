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NBA／Curry超高拋物線三分有細節　Kerr盛讚CP3處理：他看了時間

▲Stephen Curry和Chris Paul完美配合，命中關鍵三分，幫助勇士隊逆轉塞爾提克、拿下3連勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry和Chris Paul完美配合，命中關鍵三分，幫助勇士隊逆轉塞爾提克、拿下3連勝。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士今（20）日以132:126擊敗東區龍頭的波士頓塞爾提克，拿下近期的3連勝。這場比賽Stephen Curry在延長賽讀秒時刻命中一記高弧度的三分球，幫助球隊甩開對手。而針對這一回合，勇士隊總教練Steve Kerr不僅稱讚了前者的神射，也褒揚了控衛「CP3」的Chris Paul對於局勢的把控。

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本場比賽，Curry出賽38分鐘，21投11中，三分球11投6中，得到33分3籃板6助攻。他在身背5次犯規的情況下，於末節加延長賽砍下20分，帶領球隊勝出。

在延長賽最後10.6秒，Curry接獲Chris Paul傳球，命中一記幅度相當高的三分球，徹底殺死比賽懸念。而那一球也是技戰術含量滿滿，當時勇士球員將進攻籃板撥出，Paul撿到之後抬頭看了一下時間，沒有第一時間出手，將球往外稍微帶一些之後，傳給另一側空檔的Curry，後者在塞爾提克後衛Derrick White的補防下，仍把握住微小的空檔命中外線。

Curry神奇投籃　Chris Paul細節做滿、創造出機會

▲Curry出賽38分鐘，21投11中，三分球11投6中，得到33分3籃板6助攻。他在身背5次犯規的情況下，末節加延長賽狂砍20分，帶領球隊勝出。（圖／美聯社／達志影像）
▲Curry出賽38分鐘，21投11中，三分球11投6中，得到33分3籃板6助攻。他在身背5次犯規的情況下，末節加延長賽狂砍20分，帶領球隊勝出。（圖／美聯社／達志影像）
賽後Steve Kerr在做出點評時表示：「Chris（Paul）最終搶到了籃板，我看到他抬頭看了看時間，這是傑出的控衛會做的事——之後他看到了Curry在球場的另一邊——Chris知道他有足夠的時間（去完成進攻）。」

而對於Curry神奇的投籃表現，Kerr表示自己不感到訝異，因為子弟兵已經多次完成過這種進球，「那記投籃太瘋狂了，接球出手的弧線，我完全無法想到到它會進，我想所有球迷也是這麼認為的。這傢伙太神奇了，無法解釋。這就是他所做的事情，他就是那種在最緊要時刻能夠準確投籃的人。」

勇士重演2022年總冠軍賽戲碼翻盤塞爾提克　團隊協作是關鍵

勇士今晚一度落後給塞爾提克17分，他們之所以能夠翻盤，在於團隊所有人都打得非常有耐心且執行力極佳，透過團隊協作在進攻端轉移球、防守端互相幫忙，而那正是他們在連敗期間所缺少的元素。

「我們有一個了不起的團隊，擁有出色的化學反應。」Kerr評價目前的勇士的狀況時這樣說道，「有很多事情正在發生，也有一些人缺陣中，我們仍在努力找到合適的組合。這就是賽季初期的意義：找到自己的定位。我猜我們現在就處於這個過程中。希望這場比賽能更為我們帶來更多正面效應。」

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