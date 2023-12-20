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梨山谷關　從聖誕浪漫閃亮到跨年假期

▲梨山賓館前兩棵全國海拔最高的聖誕樹，陪伴大家一起慶祝聖誕佳節(圖／參山處提供2023.12.20)
▲梨山賓館前兩棵全國海拔最高的聖誕樹，陪伴大家一起慶祝聖誕佳節(圖／參山處提供2023.12.20)

記者柳榮俊/台中報導

全台夯聖誕跨年去那裡？到全國最高的耶誕樹下迎佳節！由交通部觀光署參山國家風景區管理處在谷關梨山舉辦的「2023山谷燈光節」，要邀各界一起來渡聖誕、迎元旦。為了打造浪漫、神秘的聖誕節氣氛，參山處在所屬轄區「梨山、谷關」兩地，打造期間限定「山谷燈光節」，主打全台海拔最高的耶誕樹打卡點，在12月23日(六)在谷關溫泉公園舉辦谷關聖誕周末晚會活動，民眾不僅可以安排到谷關泡溫泉，晚上看音樂表演，還可搭乘865公車再上梨山迎接聖誕節到來。

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參山處舉辦「2023山谷燈光節」至今已邁入第三年，今年活動從11月30日起，一路點燈至2024年1月7日，橫跨聖誕節及新年元旦兩個重大節日，營造歲末年初佳節歡樂氣氛，已吸引不少國內外遊客到訪。23日(六)晚上在谷關溫泉公園，舉辦谷關聖誕周末晚會活動，邀請流浪盒子、九九、及知名歌手高蕾雅演唱，還有在地原民表演團體泰雅原舞工坊獻藝，熱鬧非凡。


而溫泉公園旁的主燈區「谷關耶誕派對」、谷關遊客中心外的星光隧道，夢幻感十足，現場宛如浪漫色彩的立體燈林，漫步其中，抬頭望去，谷關的美景盡收眼底。歡迎大家不要錯過限定版的聖誕燈光佈置。


受到各界矚目、在梨山賓館前的兩棵全國海拔最高的聖誕樹，以及台灣觀光大使喔熊組長造型的「喔熊 OhBear」燈飾，陪伴大家一起慶祝聖誕佳節！再搭配上光環境串連周邊場域、和在地原住民工藝師合作的「洄游」作品，一到夜間，梨山顯得無比美麗；不遠處還有全國海拔最高的教堂—梨山耶穌堂、梨山遊客中心、梨山觀景台、楓之谷1956秘密花園入口處布置光環境燈組，燦爛迷人，吸引民眾駐留拍照留念。


參山處表示，12月31日由參山處與和平區公所合辦在梨山賓館前廣場、與谷關台電下谷關會館前會場兩地皆有跨年晚會活動，由張心傑、蕭牧時等知名歌手及在地原民表演團體接續演出，歡迎遊客一起到梨山及谷關賞燈、泡湯、登山健行，共渡聖誕跨年假期。

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