黑道自願當柯叔元司機「幫你開車」 《美食無間》臨演滿滿江湖味
52歲藝人柯叔元與黃尚禾在警匪影集《美食無間》飾演內鬨的幫派兄弟，今（20）日出席記者會分享，片場有大量臨演是真的黑道，柯叔元笑說有江湖人士拍出興趣，主動跟柯叔元報名：「找我去幫你開車。」想看看有沒有出道的機會，黃尚禾分享兄弟其實上鏡有偶像包袱，有一次還被他抓包黑道戴變色片才拍攝。
記者羅凌筠／台北報導
黃尚禾的銀髮造型，要提前1小時到片場染，收工頂著白髮在路上走路，看起來很有攻擊性，有一次去找李千娜，嚇到她的家人。李千娜現在懷孕5個月，胎兒「Yellow」是男孩，黃尚禾特別寵孕妻，每天親自叫她起床，「幸運的話半小時，不幸運就1小時，先從放音樂開始，再跟她聊天。」問好早餐再去準備，男傭當得甘之如飴，被問到婚後的改變，他說：「特別能互相體諒。」
《美食無間》取經港片《無間道》，柯叔元的角色特別致敬梁朝偉的臥底警察角色「陳永仁」，被問到有沒有觀摩他的演法？柯叔元：「梁朝偉級別的演員，有事沒事都會參考一下，特別仰望他這個終身成就獎的成就。」18歲女兒準備考大學，平常根本沒空看他的戲，唯獨破例看《美食無間》，還肯定說：「這個滿厲害。」
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