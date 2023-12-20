《新楓之谷》歡慶改版！年底北流開辦實體活動　11組藝人輪番上陣

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官方也首次締造4000張門票開賣10分鐘就銷售9成的紀錄，為感謝各地玩家的支持，官方祭出多樣紀念贈品回饋給購票入場的玩家；而未搶到票的玩家，當天也可至現場戶外電視牆同步進行觀賞，現場也進駐30家攤販，讓玩家可吃可喝又可玩，不能前來的朋友，可透過官方Youtube頻道觀看直播，歡迎大家一起到場共襄盛舉，共同感受18年來的回憶與感動！
《新楓之谷》「領先業界首創遊戲品牌進駐北流」現場將公佈期待已久六轉改版資訊
《新楓之谷》將於12月30日在台北流行音樂中心舉辦規模最大「NEW AGE 2023 楓潮派對 再超越」活動，將18年來的回憶與感謝與玩家共享，此次也是第一家遊戲品牌進駐台北流行音樂中心的光榮紀錄，官方比照韓國原廠發佈會，籌備高規格演出內容，以最大誠意來感謝玩家長久以來的支持與鼓勵。
多組藝人、表演團體聯手打造音樂饗宴 多元內容演繹節目六大章節
《新楓之谷》首次將眾多歌手、藝人、表演藝術團體結合遊戲劇情，推出六大節目章節演出，並邀請資深玩家同時也是YouTube影音創作者「瘋狂老爹」擔任節目監製，由「小熊Yuniko」擔任主持人，藉由多組不同型態表演呈現楓之谷世界故事劇情，帶玩家感受曾經的光榮時刻與心路歷程，詳細節目與表演故事大綱如下：
- 第一章：黑魔法師破壞世界，吟遊詩人點燃烽火塔，英雄團挺身而出
- 第二章：冒險家踏上旅途，重溫最初的回憶與感動
- 第三章：英雄團甦醒，皇家騎士團結盟末日反抗軍，楓之谷聯盟成立
- 第四章：格蘭蒂斯世界出現，超新星偶像現身
- 第五章：聯盟集結，女皇領軍決戰黑魔法師
- 第六章：前往新世界，另一段冒險旅程的開始
《新楓之谷》自11月25日開賣售票，深受玩家踴躍支持，全區約4000張票開賣10分鐘即銷售9成，目前更已銷售一空。官方為了感謝玩家的支持，祭出豐富專屬紀念贈品「活動限定虛寶卡」、「楓潮派對紀念明信片」、「MapleMonster摺疊扇」、「楓潮派對應援手燈」等，已購票的玩家可於活動當天至指定櫃台領取。
當天除了購票入場外，沒搶到票的朋友也可至現場戶外廣場電視牆，同步觀賞現場活動直播，同時，現場設立「楓潮市集」，進駐30家餐飲、文創攤販，此外，官方將俏皮可愛的皮卡啾、雪吉拉、菇菇寶貝、綠水靈、石靈的大型充氣偶擺放於現場與玩家互動拍照，無法前往現場的的玩家可透過官方YouTube頻道同步直播觀賞，歡迎大家一起共襄盛舉，見證即將到來的「NEW AGE」光榮時刻。