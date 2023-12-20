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資訊電子業百人大廠無薪假放到年後！勞動部祭2招助企業與勞工

▲勞動部今（20）日指出，將祭出2項措施，幫助減班休息事業單位及勞工度過景氣低迷。（圖／記者李琦瑋攝，2023.03.01）
▲勞動部今（20）日指出，將祭出2項措施，幫助減班休息事業單位及勞工度過景氣低迷。（圖／記者李琦瑋攝，2023.03.01）

記者李琦瑋／台北報導

勞動部日前公布最新減班休息統計，共計368家、實施人數9576人，比上一期增加17家、430人，其中，有一家百人廠商因外銷訂單減少，首次實施無薪假，為期3個月，實施到農曆春節後。勞動部今（20）日指出，將提供「充電再出發訓練計畫」，及適時推動「僱用安定措施」，協助事業單位及勞工度過景氣衝擊。

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勞動部日前公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位，計368家，實施人數9576人；上一期、12月8日公布實施家351家，實施人數9146人。本次家數增加17家，人數增加430人，多數事業單位之實施人數在50人以下；實施期間多數為3個月（含）以下。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛指出，雖然本期無薪假人數略增，但觀察近幾個月高點的人數均有下降，每個月會公布4期數據，從8月高點的1萬2000人，一路降到11月的1萬300多人，再降至12月本期的9576人，顯現各事業單位接單狀況與營運復甦、緩和，逐步好轉起來。

勞動部勞動力發展署說明，「充電再出發訓練計畫」鼓勵在職勞工利用暫時減少正常工時時段，參加訓練課程，持續發展個人所需技能，並穩定就業。發展署補助為員工辦理訓練之事業單位，訓練費用最高190萬元，勞工除了參加事業單位內部辦理之訓練課程外，也可免費參加發展署所屬分署自辦或委辦的職訓課程，參訓的勞工則可依實際參訓時數，於勞保投保薪資差額範圍內，比照每小時基本工資發給訓練津貼補助，每月最高100小時。

發展署指出，企業及勞工如為「就業保險促進就業實施辦法－僱用安定措施」適用對象，或經目的事業主管機關會商勞動部，經評估有必要者，事業單位訓練費用補助比照疫情期間提高至350萬元，勞工訓練津貼補助可於勞保投保薪資差額範圍內，不受每月最高100小時的限制。

發展署進一步說明，依據就業保險法及「就業保險促進就業實施辦法」規定，因景氣因素影響，致勞雇雙方協商減少工時，勞動部經評估有必要時，得召開僱用安定措施諮詢會議後，公告辦理「僱用安定措施」，由政府提供減班休息勞工僱用安定措施部分薪資差額補貼，以穩定勞工就業。勞動部已於今年12月7日召開第1次的僱用安定措施諮詢會議，後續依諮詢會議委員討論結果，公告辦理僱用安定措施，推動相關資訊均將登載於勞動部勞動力發展署網站。

勞動部表示，將持續關注就業市場變化，適時提出穩定就業或促進就業的措施，陪同勞工朋友度過減班休息的衝擊，有任何問題只要撥打免付費客服專線0800-777888，由專人提供諮詢服務，或直接電洽最近的公立就業服務機構，將會有專人協助。有關「充電再出發訓練計畫」可至「補助企業辦理員工訓練計畫網」查詢；有關「僱用安定措施」，可至「台灣就業通」網站瞭解更多資訊。

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