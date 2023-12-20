資訊電子業百人大廠無薪假放到年後！勞動部祭2招助企業與勞工

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勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛指出，雖然本期無薪假人數略增，但觀察近幾個月高點的人數均有下降，每個月會公布4期數據，從8月高點的1萬2000人，一路降到11月的1萬300多人，再降至12月本期的9576人，顯現各事業單位接單狀況與營運復甦、緩和，逐步好轉起來。
勞動部勞動力發展署說明，「充電再出發訓練計畫」鼓勵在職勞工利用暫時減少正常工時時段，參加訓練課程，持續發展個人所需技能，並穩定就業。發展署補助為員工辦理訓練之事業單位，訓練費用最高190萬元，勞工除了參加事業單位內部辦理之訓練課程外，也可免費參加發展署所屬分署自辦或委辦的職訓課程，參訓的勞工則可依實際參訓時數，於勞保投保薪資差額範圍內，比照每小時基本工資發給訓練津貼補助，每月最高100小時。
發展署指出，企業及勞工如為「就業保險促進就業實施辦法－僱用安定措施」適用對象，或經目的事業主管機關會商勞動部，經評估有必要者，事業單位訓練費用補助比照疫情期間提高至350萬元，勞工訓練津貼補助可於勞保投保薪資差額範圍內，不受每月最高100小時的限制。
發展署進一步說明，依據就業保險法及「就業保險促進就業實施辦法」規定，因景氣因素影響，致勞雇雙方協商減少工時，勞動部經評估有必要時，得召開僱用安定措施諮詢會議後，公告辦理「僱用安定措施」，由政府提供減班休息勞工僱用安定措施部分薪資差額補貼，以穩定勞工就業。勞動部已於今年12月7日召開第1次的僱用安定措施諮詢會議，後續依諮詢會議委員討論結果，公告辦理僱用安定措施，推動相關資訊均將登載於勞動部勞動力發展署網站。
勞動部表示，將持續關注就業市場變化，適時提出穩定就業或促進就業的措施，陪同勞工朋友度過減班休息的衝擊，有任何問題只要撥打免付費客服專線0800-777888，由專人提供諮詢服務，或直接電洽最近的公立就業服務機構，將會有專人協助。有關「充電再出發訓練計畫」可至「補助企業辦理員工訓練計畫網」查詢；有關「僱用安定措施」，可至「台灣就業通」網站瞭解更多資訊。