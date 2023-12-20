澎湖立委完成抽籤 1號楊曜、2號吳政杰、3號陳慧娟
澎湖縣2024年立委選舉今（20）日上午10時進行抽籤作業，國民黨、無黨都號召支持者到場助陣，尋求4連霸的楊曜反而低調自行前往，3人抽籤前同意辦理電視辯論會，讓澎湖民眾能深入了解候選人的想法，不過由哪個單位或團體主導辯論會則未有共識。抽籤結果1號楊曜、2號吳政杰、3號陳慧娟。
記者張茂雄／澎湖報導
選委會選監小組鄭明源、許文東先向3人說明選舉期間候選人須注意事項，上一屆有2件違規事件發生，澎湖選委會已依法進行裁罰，尤其投票日當天不可利用網路、社群媒體進行拉票，相關競選宣傳品也不可在投票所附近設置，以免觸法。
抽籤依照登記先後依序由陳慧娟、吳政杰、楊曜進行，結果相當奇妙的是，號次則為3、2、1逆向抽出，分別由無黨陳慧娟抽中3號、國民黨吳政杰抽中2號、現任立委楊曜抽中1號。
抽籤作業完成之後，吳政杰的支持者有200多位齊聚在澎湖縣議會門口，大家高喊國民黨團結勝利，立委選2號吳政杰、總統選3號侯友宜、趙少康，一起來翻轉澎湖。陳慧娟的支持者在選委門口高喊「三星高照」，讓澎湖更好。
連任的楊曜抽中1號之後，在夫人陪同下低調離去，成為最安靜的候選人。這次尋求連任的楊曜一直以自己的節奏打選戰，他認真的做選民服務為澎湖人爭取權益，並利用中央、地方都是執政黨的優勢，一步一腳印得爭取連任。