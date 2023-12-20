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台中國漫館23日開展 史哲搶先開箱送給全民聖誕禮物

▲台中國漫館23日開展，文化部長史哲搶先開箱部分亮點展覽，送給全國民眾最好的聖誕禮物。（圖／文化部提供）
▲台中國漫館23日開展，文化部長史哲搶先開箱部分亮點展覽，送給全國民眾最好的聖誕禮物。（圖／文化部提供）

記者金武鳯/台中報導

行政院4月拍板核定國家漫畫博物館落腳臺中刑務所官舍群，歷經8個多月籌備，文化部長史哲搶先開箱曝光部分亮點展覽，並宣布「國家漫畫博物館真的來了」。史哲表示，文化部、國家漫畫博物館籌備處及所有工程、策展單位，進行了「史上最快的籌備任務」，23日東側基地先行開放參觀，北側基地新建博物館主場館2029年開館，送給全國民眾最好聖誕禮物。

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史哲表示，感謝台中市府在移撥及周邊通行、工程等全力配合，加上文化部、國漫館籌備處的高效率籌備，始能在極短時間完成園區建築、景觀及展示空間優化，並完成展覽策劃，讓年底前舉辦展覽活動願望成真。

▲台中國漫館23日開展，文化部長史哲搶先開箱部分亮點展覽，送給全國民眾最好的聖誕禮物。（圖／文化部提供）
▲台中國漫館23日開展，文化部長史哲搶先開箱部分亮點展覽，送給全國民眾最好的聖誕禮物。（圖／文化部提供）
12月23日率先開放的東側基地，由15棟日式建築組成，共規劃8大主題策展及3大亮點空間，藉由讀漫畫、品漫畫、住漫畫、轉漫畫、泡漫畫、體感劇場、追漫畫、畫漫畫等策展，讓大家沈浸式體驗享受漫畫的8種方式。

至於3大亮點空間中的鏡湖及大樹榕光，以光環境、光影、水霧、音樂等營造國漫館夜間不一樣的風景；另1大亮點則是園區內處處可看見《小猫巴克里》的小貓在圍牆上、樹叢中躲貓貓，等待大家尋找可愛的蹤影。

首先曝光的「時代封面－臺灣漫畫雜誌流行回顧特展」，將1950至2010年代風靡臺灣數十年，反映不同年代漫畫風格及流行趨勢的漫畫雜誌一次展出，瞬間勾起不同世代觀眾當年「追」漫畫雜誌的各種記憶。

▲台中國漫館3大亮點空間中的鏡湖及大樹榕光，以光環境、光影、水霧、音樂等營造國漫館夜間不一樣風情。（圖／文化部提供）
▲台中國漫館3大亮點空間中的鏡湖及大樹榕光，以光環境、光影、水霧、音樂等營造國漫館夜間不一樣風情。（圖／文化部提供）
同樣是大家看漫畫的記憶，並深刻影響臺漫發展的日漫，在首檔展覽中也未缺席，「當臺漫成為光譜－臺日動漫美學特展」，特別邀請日本知名動畫《科學小飛俠》角色設計師天野喜孝展出大型原件作品《Madonna》。《夜巡貓》作者日本漫畫家深谷薫也特別受邀進行現地創作，主角「遠藤平藏和阿宙」更特別以聖誕裝扮和觀眾一同迎接聖誕節。


曾榮獲安錫影展水晶獎，金馬獎最佳動畫短片的漫畫家兼導演王登鈺，特別策劃「阿甘與阿諾－從漫畫、動畫到故事屋」特展，展出作品《最棒的種子阿甘！》與《機器人流浪記》中阿甘與阿諾模型等；更與「移動故事屋」在戶外展區攜手打造結合漫畫、動畫的體感劇場，藉由180度環形動畫、聲光特效、近距離的說書人互動，跟隨劇情軸線給予觀眾驚喜的雨水、煙霧、水霧、震動等，讓孩子們沉浸式體驗阿甘與阿諾的奇幻冒險。


此外，園區內也特別規劃3處閱覽區域，包含在演武場附屬設施的「林森路33號租書店」裡，設有懷舊狹窄的租書店書架；臺中刑務所浴場則延續空間的公共性，邀請大眾一起「泡漫畫」及漫畫塗鴉；以及在12號宿舍可以邊「甲拉麵」邊看臺漫雜誌。而在「新書畫廊」首展規劃以太空系漫畫為主題，率先展出尚未出版的臺中在地漫畫家鐵柱最新作品《月娘咬耳》畫稿，以及貳號《無光區》作品。


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