激戰立法院／靠賴清德票不夠！綠營新北立委人人自危　盼穩住9席

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第1選區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山），民進黨候選人何博文為媒體人出身，戰力十足且曝光度高，為參選立委壯士斷腕宣布不爭取議員連任，並獲得地方勢力雄厚的呂家與鄭家支持，對決國民黨現任立委洪孟楷，選情膠著。
第2選區（蘆洲、五股、三重16里），民進黨立委林淑芬力拚6連霸，國民黨並未推派人選，將對上民眾黨新人李有宜，林淑芬深耕地方，實力雄厚，應可輕騎過關。
第3選區（三重103里）被視為深綠選區，余天不參選連任後由同派系議員接棒參選，對手為國民黨議員蔡明堂，地方評估應可順利接棒；第4選區（新莊）民進黨現任立委吳秉叡地方扎根許久，而國民黨則派出新北市議會議長蔣根煌之子蔣欣璋應戰，蔣家地方實力不容小覷，試圖翻轉綠地變藍天。
第5選區（樹林、鶯歌、新莊西盛）現任立委蘇巧慧尋求3連霸，其知名度高且問政認真，並成功為地方爭取多項大型建設，而國民黨由資深議員洪佳君出征，地方組織綿密且陸戰實力堅強，雙姝對決成亮點。
第6選區（板橋西區）現任立委張宏陸3度對決國民黨資深議員林國春，張宏陸為蘇系子弟兵，林國春則為警察出生，板橋近年來外移人口多，選戰回歸藍綠對決，選情陷入膠著。
第7選區（板橋東區）現任立委羅致政挑戰三連霸，在國防、外交領域的專業形象佳，也屢獲公督盟評鑑為優秀立委，而國民黨議員葉元之擅長空戰，並具有高知名度，雙方多次隔空交火炒熱選情，中間選民將成為勝負關鍵。
第8選區（中和）民進黨推出太陽花世代吳崢，對上前立委張慶忠之子張智倫，猛攻對手家財萬貫、坐擁空中高爾夫球場，盼獲得年輕族群選票，民調也逐漸逼近，力拚順利接棒，保住江永昌立委席次。
第9選區（永和、中和17里）民進黨派出基層里長莊銘淵，挑戰尋求7連霸的國民黨資深立委林德福，被視為藍營鐵票區的第9選區，莊銘淵越級打怪，盼小蝦米扳倒大鯨魚，翻轉選情。
第10選區（土城、三峽）立委吳琪銘再度對決國民黨議員林金結，吳琪銘具有執政優勢，而林金結本次已獲昔日對手、李縉穎力挺，另傳出鴻海創辦人郭台銘將於倒數兩周展開輔選，為選戰增添變數。
第11選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來區），民進黨派出曾柏瑜挑戰國民黨籍7連霸立委羅明才，雖曾柏喻在地方耕耘多時，但投入深藍選區參選，持續努力盼翻轉選情。
第12選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）立委賴品妤上屆以黑馬之姿險勝國民黨李永萍2790票，本次將對上政二代廖先翔，藍營猛攻賴品妤「雲豹小公主」控發展綠能圖利，綠營則揭發廖先翔的父親廖正良超大農莊違建、停車場占用國有地反擊，選情陷入膠著。
有綠營人士分析，北部地區選情不如南部樂觀，區域立委票數要過半才能勝選，綜觀賴清德民調顯示，天花板就是4成，意味著只拿到民進黨支持者的選票不會贏，除了同溫層還中間選民與民眾黨、淺藍票，而民眾黨在第2選區與第8選區有推派候選人，其他選區還需面臨支持者票投國民黨候選人的困境。
另有黨內人士坦言，母雞選情直接影響立委，上屆總統蔡英文競選連任，狂掃817萬票，各區情況多半是總統票數高於立委票數，此次大選民進黨局勢逆風，參選立委急需擴展同溫層以外的10％票源，加上新北是侯友宜的本命區，透過行政資源綁樁，民進黨毫無樂觀本錢，小雞們更人人自危，戰略方面除了，鞏固基本盤外，更要擴展異溫層，跳脫政黨定調為人與人的對決，才能取勝。
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