中華職棒／陳柏豪球速快動輒150公里！可先發可後援受到樂天青睞
樂天桃猿一壘手陳俊秀在今年球季結束後，正式透過自由球員FA制度轉戰中信兄弟，也讓中信內野實力更加堅強。根據中職相關自由球員規章規定，樂天桃猿在陳俊秀離開後，有兩種方案可以選擇，陳俊秀今年月薪73萬元，轉隊費全額為1095萬元，另一種是年薪75%加上一名補償球員。而樂天日前也開會決定補償方案，最終確定選擇轉隊費加上一名25人名單外補償球員，人選將鎖定投手，如今答案揭曉，是中信兄弟陳柏豪。
實習記者陳品翔/綜合報導
陳柏豪相當年輕，目前年僅24歲，畢業於台中西苑高中。陳柏豪是在2017年季中選秀會中，中信兄弟於第3輪選進，為當時選秀會上首先被指名的高中投手，也是中信兄弟當時選秀會上唯一指名的高中生。
陳柏豪擁有非常好的球速，速度最快動輒150公里，陳柏豪在冬盟表現不俗，4場出賽都是先發，儘管帳面無勝投但整體防禦率僅2.89，其中共有2場為優質先發，優異表現也被樂天注意到了，選擇將他納入麾下。
樂天桃猿在今年公布60人名單之後，名單一出隨即引發外界討論，投手部分未將牛棚重要佈局投手賴鴻誠、「鄉長」陳禹勳放進名單內，他們上季代表樂天分別吃下30.1局、32.1局，儘管多少受到傷勢影響，出賽頻率有所降低，但過往兩人皆替桃猿牛棚立下汗馬功勞。如今選擇不留下賴鴻誠、陳禹勳，在後援部分有待補強，陳柏豪過往在兄弟時期可先發可後援，他的到來也有望成桃猿調度的活棋，就端看教練團要將他放在什麼位置。