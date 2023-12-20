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台灣「特戰的芙莉蓮」紅遍全球！Coser身分曝光　神還原劇中飛吻

▲有Coser扮成本季熱播動畫《葬送的芙莉蓮》的主角芙莉蓮，更在特戰車上頗有架式的拿起機槍，結果照片立刻紅遍全球。（圖／取自「肉肉」Neneko臉書粉專）
▲有Coser扮成本季熱播動畫《葬送的芙莉蓮》的主角芙莉蓮，更在特戰車上頗有架式的拿起機槍，結果照片立刻紅遍全球。（圖／取自「肉肉」Neneko臉書粉專）

記者潘毅／綜合報導

2023 駁二動漫祭於上週末（12/16、17）於港都高雄火熱登場，現場除了大批 Coser 盛裝打扮出席活動之外，國軍也在現場擺攤，進行武器裝備陳展與人才招募，吸引了許多 Coser 開心進行合照，其中更有Coser扮成本季熱播動畫《葬送的芙莉蓮》的主角芙莉蓮，更在特戰車上頗有架式的拿起機槍，結果照片立刻紅遍全球，甚至被當成梗圖，而Coser的身分也曝光了。

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▲Neneko扮演成芙莉蓮，在駁二動漫祭上與國軍擺攤的特戰車合照。（圖／取自「肉肉」Neneko臉書粉專）
▲Neneko扮演成芙莉蓮，在駁二動漫祭上與國軍擺攤的特戰車合照。（圖／取自「肉肉」Neneko臉書粉專）
2023 駁二動漫祭在上週末順利落幕，但場次中卻創造出了新的「名場面」，有好幾位 Coser扮演成《葬送的芙莉蓮》（葬送のフリーレン）系列腳色，然後乘上國軍擺攤的 SC-09A 特戰突擊車，拍了一系列照片，扮成芙莉蓮的其實是知名Coser「肉肉」Neneko，後續她也還在粉專上發出自己在特戰車上手持機槍，並對鏡頭還原劇情中讓勇者昏厥的「飛吻」。

Neneko還在粉專中貼出與另一位Coser Sameki 的合照，兩人分別扮演芙莉蓮與費倫，但手上卻不是拿著魔杖，而是國軍的火箭筒與步槍，一系列魔法與現代武器突兀結合的照片，立刻引爆大批動漫迷瘋傳，甚至還被傳到韓國、日本、美國的各大網路論壇中，光是X平台上，就有600萬人觀看過這張照片。

▲Neneko與另一位Coser Sameki分別扮演芙莉蓮與費倫，但手上卻不是拿著魔杖，而是國軍的火箭筒與步槍。（圖／取自「肉肉」Neneko臉書粉專）
▲Neneko與另一位Coser Sameki分別扮演芙莉蓮與費倫，但手上卻不是拿著魔杖，而是國軍的火箭筒與步槍。（圖／取自「肉肉」Neneko臉書粉專）
日本畫家JAZZ_JACK_KHT甚至將這畫面繪製成Q版插圖，讓台灣「特戰的芙莉蓮」「物理的芙莉蓮」名號不脛而走，成為全球動漫界的新迷因與名場面。


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