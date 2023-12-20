SONE注意！少女時代潤娥將來台 Klook獨家開賣門票價錢曝
就讓潤娥帶著台灣SONE一起去旅行！「少女時代」成員潤娥宣布，將於明年2月4日在台北國際會議中心舉辦「YOONA FAN MEETING TOUR : YOONITE in TAIPEI」見面會，並於明年1月6日中午12點在Klook獨家開賣，票價為新台幣5600、4600、3600、2600元等四種，這是她睽違約6年再度帶著見面會來台，粉絲們鬧鐘設定起來。
記者許若茵／台北報導
今年因為《歡迎光臨王之國》掀起話題，潤娥也沒有忘記海外粉絲對她的愛，因此決定自明年1月6日起，從韓國首爾出發，途中經過香港、澳門、台北、橫濱、曼谷、馬尼拉、雅加達等亞洲8個城市。見面會取名為「YOONITE」是將自己的名字YOONA與英文單字Unite結合的自創字，除了準備了個人舞台與全新單曲之外，也會跟久違的SONE們聊聊近況以及與透過遊戲與現場互動，等許許多只有在這場見面會才能體驗到的內容。
本次見面會除了能近距離與潤娥互動外，更有簽名海報、簽名小卡、歡送等福利，還有台灣限定的「潤娥專屬小禮」，此外只要購票就能獲得海報與官方小卡，充滿粉紅泡泡的福利只有參加台北場才能獲得。