10小時馬拉松式手術！30年老菸槍雙肺移植2日又染新冠

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若慢性肺組塞發展到末期、內科藥物治療效果不佳，會考慮手術改善肺部功能，甚至需要進行肺部移植。郭彥劭表示，三總近期完成的首例肺臟移植個案林先生就是一位菸齡超過30年的老菸槍，在58歲那年，因為呼吸喘、咳嗽有痰、胸悶、胸痛就醫，一查才知道是慢性阻塞性肺病併嚴重肺功能不全。
郭彥劭說，林先生病況嚴重時，需要高濃度的氧氣支持，且病況難以通過內科藥物控制，也因為反覆氣胸發作而頻繁住院，後來經評估，在今（2023）年4月決定等待肺臟移植，而三總在9月28日臨時接到亞東醫院的通知、一位39歲的楊先生遭逢意外事故，而家屬也很快的決定做大愛捐贈。
對於當天的情況，郭彥劭提到，因為當時適逢中秋連假，三總緊急聯絡人力、安排加護病房與開刀房等，隔天從三總急診室前往摘取大愛肺臟，在11時52分取得肺臟，12時33分開始手術，經過10小時的馬拉松式接力、完成雙側肺部移植手術，過程中也有使用葉克膜支持心臟功能。
然而，林先生在9月29日手術完成後，不幸於10月1日快篩確診新冠肺炎。郭彥劭說，林先生住院時並未出現新冠症狀，但可能在手術前就已經感染，術前雖有提醒接種新冠疫苗，不過老人家並未同意，後來經X光檢查發現有肺浸潤情況，再加上後來肺部功能上有些異常，因此更換葉克膜、支持肺部功能。
郭彥劭表示，後來林先生在感染科、葉克膜團隊共同協助下緩慢恢復，但感染新冠肺炎是否導致移植後的肺部功能受損，仍有待觀察，且林先生手術前也已經在團隊的要求下完成戒菸。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！