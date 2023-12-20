「Q嘉義 衣耆秀」成果發表阿公阿嬤以創意衣飾大方走秀

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翁章梁說，「嘉義縣是全台老年人口比例最高的地方，將長輩照顧好是我們的責任！」嘉義縣近年來持續推展社區據點，全縣村里據點涵蓋率已達73%，縣府積極營造銀髮健康、活耀老化的環境，透過提升村里據點的涵蓋率，鼓勵長輩從健康促進、社會參與、預防延緩失能這些課程中，獲得均衡飲食、強化肌力及養成規律運動等正確觀念。
衛生局長趙紋華表示，衛生局每年規劃醫事C創新課程，以食衣住行育樂逐年有架構的推展，今年以「衣」為主軸，鼓勵社區長輩以在地特色或創意，融合傳統、節慶假日等元素，設計特色衣飾或作品。
活動現場有客家花布斗笠、肩挑扁擔竹籃，還有利用回收材料製成的禮服，自製盔甲面具，童時的無敵鐵金剛也在舞台上展現，衛生局鼓勵據點透過創意發想結合在地特色，提高課程多樣性、活潑性，強化長輩參與社會的動機，也提供展現的舞台，讓長輩都能更有自信更有自尊快樂的生活著。
嘉義縣警察局結合此活動到場宣講提醒，詐騙集團看準長者資產豐富，且年老導致辨識力下滑、容易信任他人等特性，發展出多種詐騙手法，民眾接到任何親友要求借款電話或訊息，務必再次撥打舊有電話、手機等其他聯絡通訊軟體多方確認，甚至要求本人會面，以免虛擲自己的善心與金錢，另切勿相信網路社群上不明人士投資訊息，若有類似狀況請牢記「一聽、二掛、三查證」，或撥打反詐騙諮詢專線165諮詢。