蘋果大輸！果粉跳槽三星狂讚「回不去」 網喊3功能輾壓iPhone
近期有PTT網友發文狂讚三星手機S23U，尤其是「指紋解鎖」、「自訂手勢」以及「螢幕多開」3大功能，超級方便，過去曾經使用過iPhone 8、iPhone 11，直到使用了S23U之後「回不去」，他真心認為，若拿三星的旗艦機種來比較， 「蘋果完全大輸！」但蘋果使用者總會拿「安卓手機不安全、使用幾年就會壞」這種早期安卓才有的缺點來反駁，因此他非常好奇果粉會堅持一定要使用蘋果的理由。
記者鄭妤安／台北報導
這名網友曾經使用過iPhone 8、iPhone 11，直到使用了S23U之後「真的回不去」，他表示，自己最愛「指紋解鎖」，大拇指稍微一壓，馬上解鎖，平常使用Samsung Pay或其他付費軟體，極為方便快速。再者，三星手機這兩年「自訂手勢」的功能進步很多，可根據使用者的手部大小，設定各種操作模式，現在單手就能返回前頁、首頁，單手滑動大目指即可輕鬆完成截圖「方便到不行！」
另外，「螢幕多開」功能也很棒，平常在觀看影片時，若同時有訊息需要回覆，可直接從右側將視窗拉出，形成「雙開螢幕畫面」，回完訊息後，在恢復遠本的影幕畫面大下繼續觀看影片，完全不用被打斷。
原Po表示，當自己在與蘋果使用者分享時，總會聽到「安卓手機不安全、使用幾年就會壞」這種早期安卓才有的缺點來反駁，甚至有人甚至完全不考慮蘋果以外的手機卻講不出理由，但他真心認為，若單是拿三星的旗艦機種來比較， 「蘋果完全大輸！」
他補充提到，他與使用iPhone 15 pro max的朋友比較S23U的畫面時，後者的色彩跟鮮豔度大贏，不過他也承認，蘋果在磁吸無線充電方面「很猛」，為無線充電玩出一個新高度，強調自己「沒有要戰」，他本人就堅持僅使用iPad，只是非常好奇果粉會堅持一定要使用蘋果的理由。