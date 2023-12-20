新北市地王在這！板橋新板雙子星大樓蟬聯15年地王

新北市政府地政局公告明年度公告土地現值及公告地價，經新北市地價及標準地價評議委員會評議，坐落在新板特區的板信商業銀行雙子星總部大樓，明年公告土地現值及公告地價分別為每平方公尺77.4萬元及15.5萬元，換算每坪約256萬元及51萬元，已是連續第15年蟬聯新北市地王。至於最低價土地則為烏來區西羅岸、信賢、哪哮、屯鹿、羅培、福山段的保安保護區，明年公告土地現值及公告地價分別為每平方公尺150元、30元。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府地政局長汪禮國表示，雖受到央行逐步升息、土建融利率調漲、平均地權條例修正等因素影響，導致交易量大幅減少，但因整體不動產市場受到低利率升息影響，民眾購屋負擔有限、剛性需求穩定、加上新北捷運三環六線及多處整體開發區持續推動，各項都市計畫案、工業區立體化，以及都更三箭等利多政策，有助於改善整體城鄉風貌，帶動新北人口、產業進駐發展。
汪禮國指出，觀察實價登錄、新北市住宅價格指數及民間相關不動產指數，均為上漲走勢，整體呈現「量縮價漲」格局，評議後明年度公告土地現值及公告地價區段漲幅排除整體開發區後，則分別與今年相比上漲2.7％、與111年相比上漲7.91％。
新北市政府地政局說明，「公告土地現值」是指在土地移轉及設定典權時，審核土地增值稅的依據；「公告地價」則是土地所有權人申報地價參考，並據以核課地價稅，因目前新北各宗土地的公告土地現值及公告地價尚在計算中，如需查詢明年公告土地現值及公告地價，可於2024年1月1日正式公告後，至新北市各地政事務所，或連結新北不動產愛連網查詢。