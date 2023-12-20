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美議員候選人使用「AI電話拜票員」！精通20語言、1天能打上千通

▲美國賓州民主黨眾議員候選人丹尼爾絲（Shamaine Daniels）用「AI助選員」來打電話和民眾拜票，引發討論。（圖／翻攝自Shamaine Daniels的臉書）
▲美國賓州民主黨眾議員候選人丹尼爾絲（Shamaine Daniels）用「AI助選員」來打電話和民眾拜票，引發討論。（圖／翻攝自Shamaine Daniels的臉書）

記者倪浩軒/綜合報導

生成式人工智慧機器人ChatGPT問世之後，全球掀起了人工智慧（AI）熱潮，隨著AI盛行，越來越多政治活動也運用AI作為輔助工具，美國賓州民主黨眾議員候選人丹尼爾絲（Shamaine Daniels）就用「AI助選員」來打電話和民眾拜票，引發討論。

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綜合美國媒體報導，丹尼爾絲的「AI助選員」名叫愛許莉（Ashley），精通20種語言，一天能撥打上千通拜票電話，且對於競選政見十分熟悉。在電話被接通時，愛許莉也會向電話另一端的民眾自我揭露她是「AI助選員」。

丹尼爾絲表示，除了「AI助選員」電話拜票外，自己同時也有透過網路廣告、電子郵件、實體挨家挨戶與選民對話，不管哪種方式，目的都是一樣，那就是向選民傳達訊息，同時也聽取選民的意見。

和常規的預錄語音拜票相比，愛許莉能夠及時進行反饋，推動對話進行，而不是只能得到非常單一的回答。如果對話偏離主題或發生辱罵，AI也能夠禮貌地結束對話。事實上不僅僅是丹尼爾絲，包括紐約市長亞當斯（Eric Adams）與邁阿密市長蘇亞雷斯（Francis Suarez）都曾經在競選過程中使用AI助選員打電話拜票。

丹尼爾絲認為，實際使用過AI工具的經驗，可以幫助她更加了解AI工具需要哪些政策和法規來進行規範。不過，有其他專家對此表示質疑，科技公司Higher Ground Labs的創始合夥人胡佛（Betsy Hoover）表示，自己的經驗是人們正在遠離AI，因為AI目前並不被一般大眾所信任，而在競選過程中，信任就是最被需要的要素。

另外也有專家懷疑，由AI透過電話通話來大規模收集選民的訊息，安全性存在一定的疑慮。且AI語言模型聊天機器人，往往會做出聽起來令人信服、但實際上卻是錯誤的陳述，如何確保這種「AI幻覺」不會發生在拜票電話中，也是另一個問題。

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