大亞銅線結合沉浸式聲光與金工藝術 《能源藝術展》點亮布局之美
能源串接管理大廠大亞集團邁入第68周年，二度攜手曾獲得德國紅點設計等多項國際大獎的金工藝術家李昕打造《能源藝術展》，首站將自明（21）日從台北華山文創園區出發展出。大亞集團董事長沈尚弘今（20）日表示，大亞從漆包線電線電纜本業起家轉型到能源領域、創新求變，現在將把無形的能源轉換結合有形的藝術，再度與大眾分享大亞集團的努力。
記者許家禎／台北報導
大亞集團董事長沈尚弘表示，大亞集團65周年時也在華山文創園區舉辦《線形藝術展》，當時與金工藝術家李昕合作，透過電線電纜纜芯「銅線」藝術創作，展現出穩定的力量，期盼可以將幸福穩定傳輸的力量帶給每個打拼的人。之後也在臺中歌劇院舉辦《透明生活展》將漆包線結合琉璃藝術，跨界展現能源傳輸之美。
沈尚弘指表示，大亞從本業漆包線、銅線起家，到近幾年經營能源的傳輸、轉換、儲存到管理，也有不錯的成績，透過與藝術的結合，可以顛覆民眾對電線電纜冷冰冰的刻板印象，原來電線電纜與能源如何串接我們的日常，為我們的生活帶來感動，而大亞作為穩定的力量，也將持續支持你我，更有信心面對明日的挑戰、為民眾帶來全新視野。
《能源藝術展》將自今（2023）年12月21日至明（2024）年1月9日，於華山文創園區紅磚區西5館登場，每天10點到18點免費入場，展覽將同時規劃台中與高雄的巡迴演出。展覽分為前導區、主題區與品牌區，運用大亞生產製造的銅線貫穿展場，以銅線打造裝置藝術作品並結合沉浸式影音，邀請民眾看見日常生活與能源的連結。
《能源藝術展》前導區以漆黑空間開場，並以旁白與音樂帶領民眾展開旅程，75秒的體驗讓民眾沉澱身心。進入主題區則以沉浸式影音體驗出發，以點、線、面秀出大亞在你我看不見的地方展現的「穩定的力量」。品牌區則以網絲構成鏈結概念，呈現大亞從能源的產生、傳輸、轉換、儲存到管理的能源鏈布局。