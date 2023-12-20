張蘭一聽大S臉色秒沉！吳宗憲急安撫「不要這麼硬」超暖互動曝光
綜藝天王吳宗憲今（20）日突然合體汪小菲母親張蘭的直播，幫忙宣傳張蘭的全家福年菜，貸給網友們驚喜。有趣的是，當網友問會不會把年菜推薦給大小S時？吳宗憲笑回，「當然會啊！」結果張蘭卻在旁邊臉色一沉。吳宗憲見狀立刻安撫，希望張蘭不要這麼硬，種種互動讓大家笑歪。
記者詹鎰睿／綜合報導
吳宗憲今日中午突然現身張蘭的直播，由於吳宗憲和張蘭的兒子汪小菲有私交，直播過程中難免會有吃瓜網友詢問有關大小S的事情。就有觀眾詢問，「會把年菜推薦給大小S嗎？」吳宗憲大嘆「怎麼會提起這個呢？」隨後則笑回當然會。
張蘭雖然臉色一沉，但也笑笑回應：「不介意！我還有孫呢！」同樣為人父母的吳宗憲，見到張蘭賣力推廣年菜或商品，也忍不住安慰表示，「妳辛苦了，妳心是累的，我跟蘭姊一樣，但妳不要那麼硬啦！」似乎在暗指與S家人的爭吵。
結果張蘭自嘲，「我在男人面前很軟。」只見兩人頻頻互動，時不時搭肩大笑，頓時氣氛相當歡樂。此外，吳宗憲還特別脫下外套並附上親自簽名要送下單的粉絲們，張蘭就擔心吳宗憲著涼，拿起外套要給吳宗憲穿上，讓吳宗憲直呼：「小菲！蘭姐疼我！只差沒有驗DNA啦。」
對此《NOWnews今日新聞》記者也詢問吳宗憲，為何會突然登上張蘭直播一起帶貨。吳宗憲則表示，這是常態性的工作，雙方也都是老朋友了。
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