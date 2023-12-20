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IP運用不只顧創新！華納兄弟曝「心法」　笑：不能讓蝙蝠俠打麻將

▲陳雷清在亞洲新媒體高峰會分享IP運用心法。（圖／新媒體暨影視音發展協會提供）
▲陳雷清在亞洲新媒體高峰會分享IP運用心法。（圖／新媒體暨影視音發展協會提供）

記者徐筱晴/台北報導

改編自JK羅琳筆下經典奇幻著作《哈利波特》的真人電影系列在全球掀起炫風，不僅電影叫座，周邊商品更是人人搶買，後續還紛紛推出以《哈利波特》世界觀為背景的遊戲，讓不少影迷可以沉浸在魔法世界當中。以IP行銷來說，《哈利波特》可說是非常成功，華納兄弟探索集團大中華區暨東南亞遊戲事業部負責人陳雷清分享IP運用「心法」，來打造優質內容並永續經營。

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華納兄弟探索集團（Warner Bros. Discovery, Inc.，WBD）副總裁、東南亞內容發行長暨台灣商務長馬艷華以及華納兄弟探索集團副總裁、大中華區暨東南亞遊戲事業部負責人陳雷清在20日時參加新媒體暨影視音發展協會（NMEA）主辦的2023亞洲新媒體高峰會，並分享國際IP的商業應用。

馬艷華提到，WBD旗下有著許多成功且知名的IP，包括《哈利波特》、《權力遊戲》以及「DC宇宙」的各個英雄們，而這些IP也有許多不同的應用，像是東京練馬的哈利波特影城，或是推出服飾等許多不同周邊商品。

另外，華納兄弟還將IP運用在遊戲上，像是《哈利波特：魔法覺醒》以及《湯姆貓與傑利鼠：玩命追逐》，都是以原本IP的世界觀或是故事設定來作為背景，並還原原作的風格，來喚醒玩家們先前觀看IP作品時的記憶。

針對《哈利波特》、《湯姆貓與傑利鼠》都是屬於西方的IP，要如何與亞洲受眾做連結，陳雷清分享了其運用「心法」。他表示，做所有的產品和服務都應該要有創意、創新，必須要有一個「Plus One」的亮點，不能和市面上所有的產品一樣千篇一律。

陳雷清也強調，在這「加一」的基礎上，也不能盲目創新，必須考慮用戶群想要什麼。像是《哈利波特：魔法覺醒》就是讓玩家能夠進入魔法的世界、回到霍格華茲當中；而《湯姆貓與傑利鼠：玩命追逐》則是去享受貓與老鼠之間的追逐感。

他同時也舉例，笑稱如果今天要出一個蝙蝠俠的麻將遊戲，那的確會非常的創新、有創意，「但蝙蝠俠的粉絲會不會想要他打麻將呢？」所以在創新的同時，也得考慮粉絲最終追求的是什麼。

另外，陳雷清也提到全球在地化非常重要，在地化的營運從選擇合作夥伴、開發、發行，以及在市場、遊戲的設計都需要「接地氣」。像是《哈利波特：魔法覺醒》賣最好的服飾是中國風的套裝，《湯姆貓與傑利鼠：玩命追逐》中武俠版本的外觀也十分受到歡迎。

最後，陳雷清表示，最重要的一定要有耐心，跟網易合作的《哈利波特：魔法覺醒》花了4年，而湯姆貓與傑利鼠：玩命追逐》從最開始的單機遊戲到現在的模式也用了6年左右的時間，「如果相信一個遊戲跟產品的方向，就一定要有耐心的打磨。」

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