IP運用不只顧創新！華納兄弟曝「心法」　笑：不能讓蝙蝠俠打麻將

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馬艷華提到，WBD旗下有著許多成功且知名的IP，包括《哈利波特》、《權力遊戲》以及「DC宇宙」的各個英雄們，而這些IP也有許多不同的應用，像是東京練馬的哈利波特影城，或是推出服飾等許多不同周邊商品。
另外，華納兄弟還將IP運用在遊戲上，像是《哈利波特：魔法覺醒》以及《湯姆貓與傑利鼠：玩命追逐》，都是以原本IP的世界觀或是故事設定來作為背景，並還原原作的風格，來喚醒玩家們先前觀看IP作品時的記憶。
針對《哈利波特》、《湯姆貓與傑利鼠》都是屬於西方的IP，要如何與亞洲受眾做連結，陳雷清分享了其運用「心法」。他表示，做所有的產品和服務都應該要有創意、創新，必須要有一個「Plus One」的亮點，不能和市面上所有的產品一樣千篇一律。
陳雷清也強調，在這「加一」的基礎上，也不能盲目創新，必須考慮用戶群想要什麼。像是《哈利波特：魔法覺醒》就是讓玩家能夠進入魔法的世界、回到霍格華茲當中；而《湯姆貓與傑利鼠：玩命追逐》則是去享受貓與老鼠之間的追逐感。
他同時也舉例，笑稱如果今天要出一個蝙蝠俠的麻將遊戲，那的確會非常的創新、有創意，「但蝙蝠俠的粉絲會不會想要他打麻將呢？」所以在創新的同時，也得考慮粉絲最終追求的是什麼。
另外，陳雷清也提到全球在地化非常重要，在地化的營運從選擇合作夥伴、開發、發行，以及在市場、遊戲的設計都需要「接地氣」。像是《哈利波特：魔法覺醒》賣最好的服飾是中國風的套裝，《湯姆貓與傑利鼠：玩命追逐》中武俠版本的外觀也十分受到歡迎。
最後，陳雷清表示，最重要的一定要有耐心，跟網易合作的《哈利波特：魔法覺醒》花了4年，而湯姆貓與傑利鼠：玩命追逐》從最開始的單機遊戲到現在的模式也用了6年左右的時間，「如果相信一個遊戲跟產品的方向，就一定要有耐心的打磨。」