冬至運勢一次看！「4星座」迎財運能量爆棚　另有4種人遇健康劫數

📍冬至「4星座」遇健康劫數
牡羊座
在冬至健康方面要留意一下你們的作息情況，牡羊座的人身體基本上都還算不錯，但若有出什麼狀況首先要從作息跟心情情緒來看，有時太過煩燥的生活也會讓你們的作息不正常，盡量養成規律生活對你們是好的。
處女座
冬至一到健康的部份容易會有過勞的傾向，大部份都是跟職場的工作有關，除了賣力工作還是要留意自己的身心飲食作息是否有正常，不然容易會過度疲勞，引發身體的不適。
巨蟹座
巨蟹座的朋友來說，冬至一到你們的消化系統會比較弱一點，所以在飲食方面的選擇上建議比較清淡的飲食，太過刺激性油膩的食物要控制的吃，不要太過的攝取，以免造成腸胃的負擔。
獅子座
冬至一到獅子座比較要注意的是新陳代謝的問題，獅子座的朋友們，也是工作狂的一種，所以有時後為了一些自己樂愛的事情，容易忘了要休息或正常吃飯，但這樣不正常的模式長期下來，會導致新陳代謝變差，所以還是要注意一些身材跟作息才行。
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處女座
冬至你的正財運越來越好，而且正財能量也愈來愈順，慢慢你會有多餘的資金可多做一些事，倘若你想要用不同方式來增加自己的財富，可以考慮一些新興市場基金或科技類股，來讓自己的金錢資源加分，而你只要每個月固定投入部份資金即可，不用給自己太大的壓力要去追這個市場的報酬。
天秤座
天秤座的朋友們，冬至對你來說是正財大旺的一周，你可以開始把一些多餘的資金拿來投資，若是你已經有很熟悉的投資模式，而且也一直是正向的結果，請你保持這樣的好習慣繼續經營。
雙子座
冬至對你來說是改變理財方式的好時機，不要擔心自已會損失太多，可以用小額方式，實驗你想要的方式，只要你願意開始，慢慢就會找到你適合的投資理財的方式。
天蠍座
冬至對你們來說有助於投資理財相關，若是你可以聽一些專業的理財專家，聽聽他們的一些理財方式，或用什麼方法去判斷市場的情況，這樣你會有更精明的思考去投資，另外你們的物慾特別強烈，建議有多的資金除了投資之外，也適合學習投資理財，讓你的荷包更加分。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。