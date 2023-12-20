寒流來怎麼穿！圖解最暖穿法　玉米式、洋蔥式、三明治式穿搭解惑

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◾東北季風：14°C＜最低溫＜20°C
◾大陸冷氣團：12°C＜最低溫≦14°C
◾強烈大陸冷氣團：10°C＜最低溫≦12°C
◾寒流：最低溫≦10°C
若是本周五冬至，台北測站最低溫達攝氏10度，就是今年入冬以來第一波寒流殺到。而中央氣象署提醒，周四深夜至周五（12月21日至12月22日）期間，北台灣低溫大約只有10度，部分空曠地區更將下探7度。
寒流來怎麼穿最保暖，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」分享穿搭圖卡，一圖看懂穿多穿少。「天氣風險」補充提到，由於衣服種類多，厚外套只是統稱，也能替換成羽絨衣。在經常下雨的濕冷北台灣，可選擇防潑水防風外套。下半身部份以長褲為主，很怕冷的人可在裡面多穿一件衛生褲或發熱褲。
◾東北季風（14℃以上）：長袖＋薄外套
◾大陸冷氣團（12–14℃）：長袖＋厚外套
◾強烈大陸冷氣團（10–12℃）：圍巾＋長袖＋厚外套
◾寒流（10℃以下）：毛帽＋圍巾＋長袖＋厚外套＋手套
至於天冷時常見「玉米式、洋蔥式、三明治式」穿搭法，各有差異優缺，可依所在國家地區、活動行程來決定。
🟡洋蔥式穿法：發熱衣＋保暖衣服＋防風外套
多層衣服像是洋蔥一樣，是3種穿法中「層數最多」，挑選款式以輕薄為主，因此通常可疊加到4至5件，適合日夜溫差極大時的天氣，優點是可視狀況來增減衣物，缺點是要穿穿脫脫、且外型會較臃腫。
🟡玉米式穿法：發熱衣＋有領衣服＋長版厚外套
最大特點就是超過膝蓋的長大衣外套，關鍵在於「外厚內暖」，以少量衣服發揮最大保暖效果。進到室內時可便捷脫掉大衣，快速適應室內溫度，若行程是長時間待在溫暖的室內，較適合此穿法，由於看起來時尚許多，也是上班族偏好的搭配。
🟡三明治穿法：棉質衣服＋毛衣＋防風外套
重點在於「三明治」中間夾心「毛衣」，可先穿發熱衣或衛衣，套上中間層的毛衣，最外層則是防風防雨外套。讓中間夾心「毛衣」維持暖度，最外面的防風外套避免進風。特別適合機車族，不過若長時間在室內，穿著毛衣容易悶熱。
有網友發問，騎車時穿著「發熱衣、毛衣、帽T」，卻仍然冷到不行。眾人點破關鍵，騎車最重要就是「防風」，除了內層要夠暖，外層還得擋風才行，這也是為什麼穿了雨衣騎車就不容易冷的原因。
其次則是可搭配圍巾與防風手套，圍巾在穿搭上除了造型加分，也是進可攻、退可守的配件；而機車族在寒流時，手指凍僵到無法催油門、按煞車，保暖的手套是寒流必備，四肢末梢做好保暖，也能讓身體熱起來。