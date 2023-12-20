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智慧城市推動委員會年會登場　高雄數位淨零雙軸轉型展成果

▲高雄市智慧城市推動委員會2023年會，今(20)日在高雄展覽館登場。（圖／高市府提供）
▲高雄市智慧城市推動委員會2023年會，今(20)日在高雄展覽館登場。（圖／高市府提供）

記者陳美嘉／高雄報導

高雄市智慧城市推動委員會2023年會，今(20)日在高雄展覽館登場，國發會主委龔明鑫與高雄市長陳其邁於會中探討備受關注的淨零議題，以及高雄智慧治理推動城市淨零的展望。高雄並宣布將舉辦CityCOP國際城市級氣候峰會，推動國際城市合作，成為2050淨零排放的最佳代言人。

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▲國發會與高雄市兩位大家長關鍵對談上，探討備受關注的淨零議題，以及高雄智慧治理推動城市淨零的展望。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲國發會與高雄市兩位大家長關鍵對談上，探討備受關注的淨零議題，以及高雄智慧治理推動城市淨零的展望。（圖／高市府提供）
在國發會與高雄市兩位大家長的關鍵對談上，龔明鑫指出未來各國人口有集中於城市的趨勢，減少碳排從城市進行推動是一個很好的方向，高雄身為一個高碳排的城市，在智慧城市及淨零這兩年都名列前矛，由高雄發起CityCOP，是一個非常有說服力的決定。

陳其邁表示，現在做數位轉型，不可能不做淨零轉型，地方政府是一個適合的單位，遇到的挑戰也非常錯綜複雜，需利用數位科技因應民眾需求來解決問題。高雄不僅要做練兵基地打造更好政策環境，也希望解決方案能有平台串接整合、進而出海。假使國際城市間彼此有更多交流的機會，對提升台灣的能見度、產業輸出，不管是數位的轉型方案、淨零的解決方案輸出非常有幫助，也有機會可以取得國際的資源，一起推動淨零轉型。

▲高雄市智慧城市推動委員會2023年會在高雄展覽館登場。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲高雄市智慧城市推動委員會2023年會在高雄展覽館登場。（圖／高市府提供）
高雄市智慧城市數位轉型，近期在國內外頻傳獲獎捷報，高雄市已連續2年智慧城市評比六都第一。在數位科技應用的基礎上，也努力擺脫重工業的碳負擔，除了碳權交易所落腳高雄，還通過淨零自治條例、成立淨零大聯盟、淨零學院，從組織、團體、個人到城市政策，全方位推動淨零轉型。

陳其邁表示，淨零已經變成一個市場的生存之戰，如果被課予高碳關稅，意味著市場競爭力就會下跌，高雄的高碳排相關產業占比非常高，是很嚴重的事情。所以高雄是很有企圖心的在做，成立產業淨零大聯盟，以大帶小。也感謝龔主委的幫忙，讓碳權交易所設在高雄，然而談碳權交易，就要懂碳權，所以高雄也成立淨零學院，培育淨零人才。現在高雄也用數位與淨零雙軸轉型的解決方案，做為高雄與國際的交流的項目。

高雄市數位淨零雙軸轉型的策略，也獲得高雄市智慧城市推動委員會的委員顧問大力支持，成員中不乏國內數位科技產業大廠，陳其邁也力邀企業投資高雄，掌握淨零商機，與高雄一起永續成長。

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