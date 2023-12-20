智慧城市推動委員會年會登場　高雄數位淨零雙軸轉型展成果

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳其邁表示，現在做數位轉型，不可能不做淨零轉型，地方政府是一個適合的單位，遇到的挑戰也非常錯綜複雜，需利用數位科技因應民眾需求來解決問題。高雄不僅要做練兵基地打造更好政策環境，也希望解決方案能有平台串接整合、進而出海。假使國際城市間彼此有更多交流的機會，對提升台灣的能見度、產業輸出，不管是數位的轉型方案、淨零的解決方案輸出非常有幫助，也有機會可以取得國際的資源，一起推動淨零轉型。
高雄市智慧城市數位轉型，近期在國內外頻傳獲獎捷報，高雄市已連續2年智慧城市評比六都第一。在數位科技應用的基礎上，也努力擺脫重工業的碳負擔，除了碳權交易所落腳高雄，還通過淨零自治條例、成立淨零大聯盟、淨零學院，從組織、團體、個人到城市政策，全方位推動淨零轉型。
陳其邁表示，淨零已經變成一個市場的生存之戰，如果被課予高碳關稅，意味著市場競爭力就會下跌，高雄的高碳排相關產業占比非常高，是很嚴重的事情。所以高雄是很有企圖心的在做，成立產業淨零大聯盟，以大帶小。也感謝龔主委的幫忙，讓碳權交易所設在高雄，然而談碳權交易，就要懂碳權，所以高雄也成立淨零學院，培育淨零人才。現在高雄也用數位與淨零雙軸轉型的解決方案，做為高雄與國際的交流的項目。
高雄市數位淨零雙軸轉型的策略，也獲得高雄市智慧城市推動委員會的委員顧問大力支持，成員中不乏國內數位科技產業大廠，陳其邁也力邀企業投資高雄，掌握淨零商機，與高雄一起永續成長。