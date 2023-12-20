韓粉號召投柯文哲！趙少康勸「歸隊」：柯有替韓國瑜講過話嗎？
昔日挺韓五虎將之一的「鋼鐵韓粉」陳清茂，日前表態挺民眾黨總統候選人柯文哲，還號召柯粉、韓粉、郭粉這個月23日來高雄挺柯。對此，國民黨副總統候選人趙少康今（20）日受訪時回應，韓粉分裂投票是沒有道理，他一直大力呼籲國民黨要提名韓國瑜當不分區第一名，質疑「柯文哲有替韓國瑜講過話嗎，有替韓國瑜喊過話嗎？」期望韓國瑜在凱道造勢登高一呼，號召韓粉都歸隊。
記者林怡昕／台北報導
趙少康今天和國民黨立委賴士葆暢聊AI議題，會後受訪時，被問及有直播主韓粉號召總統票投柯文哲？趙少康表示，韓粉分裂投票是沒有道理，有韓粉說「不分區投國民黨，總統投柯文哲」，不過，自己一直大力呼籲國民黨要提名韓國瑜當不分區第一名，國民黨也提了韓當不分區第一名，質疑「柯文哲有替韓國瑜講過話嗎，有替韓國瑜喊過話嗎？」
「是誰一直大聲疾呼，要朱立倫提名韓國瑜當不分區第一名的，是我啊！」趙少康認為，韓粉應該支持自己才對，這比較有道義，在這方面分裂投票是沒有道理的。
趙少康提到，周日在國民黨新北立委候選人葉元之的板橋造勢，就有跟韓國瑜討論過，韓說大部分支持韓的直播主也都已經支持侯友宜，有少部分沒有，少部分的中間也很複雜，有的平常其實不是支持韓國瑜，這時突然搖身一變說號召韓粉，韓國瑜自己都覺得滿奇怪，如果在凱道造勢那天，韓國瑜能夠再登高一呼，號召韓粉都歸隊，自己也樂觀其成。
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